El Barça olvida las bajas mirando a cuartos de la Champions

FC Barcelona - SL Benfica - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Barça Femení venció (3-1) al Benfica este miércoles con los goles de Ewa Pajor y Laia Aleixandri en el Estadi Johan Cruyff, para dejar atada su presencia en cuartos de final de la Liga de Campeones dentro del 'Top 4' de la fase liga, a falta de una jornada.

Las de Pere Romeu cuajaron una gran actuación pese a las últimas bajas por lesión de Aitana Bonmatí, Ona Batlle y Kika Nazaret en el parón por selecciones. Vicky López comandó el juego de un Barça que apretó fuerte arriba y se fue al descanso con el 1-0 de Ewa Pajor, escaso para las ocasiones, con tres balones al larguero.

El Benfica se encontró con el 1-1 en la reanudación pero las locales no tardaron en dar la vuelta al marcador para asegurar tres puntos más. Con 13 de 15 posibles, las tres veces campeonas de Europa duermen en el liderato con pie y medio en la ronda de cuartos que premia al 'Top 4' del nuevo formato de la Champions.

El cuadro azulgrana demostró que tiene fondo de armario y sigue compitiendo al máximo pese a tener la enfermería llena. El Benfica lo sufrió con una presión asfixiante de las locales, dominadoras del balón y de las ocasiones. Claudia Pina se encontró una primera vez con el larguero y las conexiones por banda derecha entre Pajor, López y Caroline Graham Hansen generaron mucho peligro.

La internacional española de las visitantes Cristina Martín-Prieto fue un islote sin balón y la portera Lena Pauels fue la mejor hasta que no pudo despejar el disparo a placer de Pajor, tras un grave error en la salida de balón del Benfica. Las lusas visitaron a Cata Coll con Anna Gasper pero, antes del descanso, los largueros de Pina y Hansen dejaron en muy corto el 1-0.

Más si cabe cuando en la reanudación llegó el 1-1 de las lusas, en un desafortunado intento de despeje de Mapi León, y el empate de Chandra Davidson. El Barça no dio pie a la sorpresa y volvió con el asedio. Un disparo de Alexia Putellas se lo metió en su portería Christy Ucheibe y, poco después, Laia Aleixandri hizo el 3-1 tras el enésimo cabezazo a balón parado de Esmee Brugts.

Las de Romeu arrancaron la fe de un Benfica que necesitaba la victoria para seguir con vida en la última jornada y perdonaron una goleada mayor cuando Alexia falló un penalti y Pauels siguió luciéndose ante Vicky López. El cambio de Aleixandri recordó al equipo azulgrana la necesidad de dosificar esfuerzos ante la plaga de bajas y Carla Julià hizo su debut en Champions en un Johan Cruyff que celebró con ambiente navideño.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA FEMENÍ, 3 - BENFICA, 1. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Camara (Torrejón, min.63), Mapi León, Aleixandri (Ainoa Gómez, min.85), Brugts (Carla Julià, min.74); Serrajordi (Schertenleib, min.63), Alexia, Vicky; Pina, Graham y Pajor (Fenger, min.85).

BENFICA: Pauels; Amado, Costa, Ucheibe, Lund, Cameirão (Boeckmann, min.79), Gasper (Martins, min.68), Lúcia (Raysla, min.68), Almeida (Paula, min.59), Davidson; y Martín-Prieto (Engesvik, min.79).

--GOLES:

1 - 0, min.29, Pajor.

1 - 1, min.46, Davidson.

2 - 1, min.54, Ucheibe (propia puerta).

3 - 1, min.58, Aleixandri.

--ÁRBITRA: Jana Adámková (CHE). Sin amonestadas.

--ESTADIO: Johan Cruyff.