El jugador del FC Barcelona Anthony Gordon disputa un balón durante el partido de LaLiga EA Sports ante el Atlético de Madrid en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este domingo al Villarreal CF en el Spotify Camp Nou (14.00 horas) en la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports, un duelo al que el líder blaugrana llega con una ventaja de tres puntos en lo más alto de la tabla y con el objetivo de reafirmar su superioridad ante un conjunto castellonense que busca asaltar la zona europea tras recuperar el pulso en la última jornada.

Los de Hansi Flick lideran la clasificación con 33 puntos tras haber sumado once victorias y una única derrota en las primeras doce fechas del campeonato doméstico. El cuadro catalán, que viene de imponerse a domicilio al Atlético de Madrid (1-2) antes del parón de selecciones, sostiene su liderato en un descomunal caudal ofensivo de 48 goles a favor --una media de cuatro por encuentro-- y una notable solidez atrás con solo trece tantos encajados.

El gran referente en ataque del conjunto 'culer' es el brasileño Raphinha, que ha sido protagonista esta semana por quedarse concentrado con Brasil pese a ser expulsado y no poder jugar el último de los compromisos, y que es el máximo realizador del equipo con quince dianas en diecinueve disparos, secundado por el desborde de Lamine Yamal, que suma diez goles y ocho asistencias, además de la aportación de Fermín López con siete tantos.

Enfrente, el entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, ha advertido en la previa sobre la dificultad de frenar al internacional español y ha definido la visita al feudo barcelonista como "una oportunidad" para que su equipo pueda mostrarse.

El cuadro 'groguet', octavo en la tabla con quince puntos y a solo uno de los puestos europeos que marca el Athletic Club, llega a la cita tras superar en el Estadio de la Cerámica al Getafe CF (2-0) en la última jornada liguera, un triunfo necesario que cortó una mala racha después de caer en casa ante el RCD Espanyol (0-1) en Liga y sufrir una dura goleada frente al PSG (0-6) en la Liga de Campeones.

Con un balance de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas --17 goles a favor y quince en contra--, el Villarreal confía en su solidez defensiva y en el acierto de sus hombres más determinantes, como Pape Gueye y Georges Mikautadze, máximos artilleros del equipo con tres tantos cada uno, o Alberto Moleiro, líder en asistencias con cuatro pases de gol, además de la fiabilidad en la salida de balón de Renato Veiga.

En el apartado de bajas, Hansi Flick no podrá contar con los lesionados Roony Bardghji, con una rotura del ligamento cruzado; Xavi Espart, que sufre una lesión en el tobillo; y Rodri, fuera por una dolencia en el muslo; a los que se ha sumado el central danés Andreas Christensen por unas molestias leves en el sóleo de la pierna izquierda.

Además, Flick ya ha desvelado que Pau Cubarsí, que terminó con una sobrecarga la concentración con España, comenzará en el banquillo. En cambio, tanto Jules Koundé como Dani Olmo se han ejercitado con normalidad junto al jugador del filial Àlex Campos y estarán disponibles este domingo, igual que Eric Garcia, que previsiblemente ocupará el lugar en el once de Cubarsí.

Los precedentes históricos entre ambos equipos en competición oficial sonríen claramente al FC Barcelona, que acumula 32 victorias por once del Villarreal y nueve empates en un total de 52 enfrentamientos, con 118 goles a favor de los catalanes por 69 de los castellonenses. En el último cruce liguero disputado en Barcelona, correspondiente a la pasada campaña, los azulgranas se impusieron por un contundente 4-1, aunque el 'Submarino Amarillo' ya demostró su capacidad para sorprender a domicilio tras vencer por 2-3 en la temporada 2024-25 y por 3-5 en la 2023-24.

De este modo, el Spotify Camp Nou acogerá un choque de estilos entre la voracidad goleadora de un líder casi intratable en su estadio y la ambición de un Villarreal que necesita puntuar fuera de casa para dar el salto definitivo hacia las posiciones continentales.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín, Balde; Pedri, Fermín, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

VILLARREAL CF: Gulácsi; Freeman, Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesaña, Pape Gueye; Pepe, Alberto Moleiro, Ayoze; y Mikautadze.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 14.00/DAZN.