Barça y PreZero convertirán el Spotify Camp Nou y la Ciutat Esportiva en espacios 'Residuo Cero'

El FC Barcelona y PreZero convertirán el Spotify Camp Nou y la Ciutat Esportiva en espacios 'Residuo Cero' - FCB

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y la compañía de servicios medioambientales PreZero Iberia han firmado una alianza estratégica para convertir el estadio Spotify Camp Nou y la Ciutat Esportiva Joan Gamper en recintos 'Residuo Cero', un acuerdo por el que la empresa se incorpora al ecosistema de patrocinadores del Espai Barça para asumir la gestión integral de los desperdicios e impulsar soluciones de economía circular en ambas instalaciones.

A través de esta colaboración, con la que PreZero pasa a ostentar la condición de 'Official Espai Barça Waste Management Partner', la entidad azulgrana persigue obtener la certificación de AENOR que avala que más del 90 por ciento de los residuos generados tengan un segundo uso para evitar que acaben en vertederos, buscando situar al club catalán como "un referente europeo" en esta materia dentro de los eventos deportivos de primer nivel.

Para alcanzar dicho objetivo, la firma especialista llevará a cabo un análisis previo del flujo de residuos en el estadio y en el recinto deportivo de Sant Joan Despí para optimizar la separación en origen y rediseñar la logística de recogida selectiva, proceso que irá acompañado de la colocación de nuevos contenedores y el desarrollo de campañas de concienciación dirigidas a empleados, socios y aficionados.

Sobre este proyecto, el director del Área de Sostenibilidad del FC Barcelona, Jordi Portabella, remarcó la importancia de integrar estas soluciones en la gestión cotidiana de la entidad. "La sostenibilidad es uno de los tres pilares del plan estratégico del FC Barcelona y es un compromiso transversal que integramos en nuestra actividad y en todos nuestros proyectos; el acuerdo para alcanzar la certificación de Residuo Cero para la próxima temporada es una excelente forma de demostrarlo", subrayó.

Por su parte, el director de Negocio Industrial de PreZero, Pablo Caballero, valoró la dimensión medioambiental de la alianza. "El Spotify Camp Nou, además de ser el estadio más grande de Europa, será también un referente internacional en economía circular, un recinto que promueve la gestión eficiente de los residuos para contribuir al desarrollo sostenible del Club y de la ciudad de Barcelona", afirmó.