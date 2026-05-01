El Barça quiere forzar el alirón en El Sadar

Archivo - Íñigo Arguibide (Osasuna) y Marcus Rashford (Barcelona), durante el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y Osasuna en el Spotify Camp Nou (Barcelona), el 13 de diciembre de 2025 - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

BARCELONA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visita este sábado al CA Osasuna en El Sadar (21.00 horas) en la jornada 34 de LaLiga EA Sports, primera en la que el Barça tiene opciones de proclamarse matemáticamente campeón de nuevo de la competición aunque para ello necesita ganar a unos rojillos a los que también les urge sumar los tres puntos y que, el domingo, el Real Madrid no gane al RCD Espanyol en Cornellà-El Prat.

Las cuentas están bastante claras. Por lo menos, para esta jornada están clarísimas. Si el Barça, que es líder con 11 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, quiere ser campeón a falta de cuatro jornadas, debe asaltar El Sadar y esperar que su vecino y rival puntúe ante el Real Madrid. De ser así, el equipo de Hansi Flick revalidaría LaLiga EA Sports de rebote y gracias al Espanyol, que por su parte se juega la permanencia y debería darlo todo ante los blancos.

Pero si no hay victoria 'culer' en Pamplona, nada. Habría que esperar al Clásico del Spotify Camp Nou del 10 de mayo para tener una segunda oportunidad de alirón. Y entonces sería en casa y sin depender de nadie más que de ellos mismos. Son dos opciones, pero una derrota o empate en El Sadar oscurece todo y puede prolongar ese ansiado momento en que Hansi Flick y sus jugadores puedan sentir dos veces campeones de Liga de forma consecutiva.

El Barça viene de ganar al Getafe en el Coliseum (0-2) en un triunfo de autoridad y clave para poder acercarse al campeonato. En un feudo complicado, ante una gran versión de los 'azulones', y en una salida complicadísima saldada con los tantos de Fermín López al borde del descanso y de Marcus Rashford en el 74', en una rápida contra del delantero inglés que fue la sentencia a favor de los 'culers'.

Con ese triunfo y el previo ante el Celta de Vigo (1-0) en el Spotify Camp Nou el equipo catalán logró ponerse en esta situación ventajosa. Ya sin Copa, ya sin Champions, la Liga es la gran prioridad y la verdad es que está encarrilada. Pero la última visita del FC Barcelona a Pamplona no fue bien, con un 4-2 para los 'rojillos' que significó el primer triunfo en Liga en casa desde 2012. Pero salvo el año pasado, el Barça había puntuado en sus últimos ocho desplazamientos ligueros a El Sadar.

En cuanto al último precedente entre ambos, en la primera vuelta y en un reducido Spotify Camp Nou, en diciembre del año pasado, el Barça ganó 2-0 gracias a un doblete de Raphinha. El capitán, que ha vuelto a entrenar esta semana con el grupo pero parcialmente, igual que Marc Bernal y Andreas Christensen, es duda pero si los médicos dan el visto bueno cualquiera de ellos tres podría estar disponible para ir a Pamplona a ayudar al equipo.

Lo cierto es que el Barça, atascado a nivel goleador en cuanto a delanteros puros se refiere, necesita a Raphinha pero le necesita a buen nivel. Más vale no arriesgar con el brasileño, que ya recayó en una ocasión de una lesión por precipitarse, algo reconocido por él mismo. Más allá de esas incertidumbres, lo cierto es que de nuevo Hansi Flick afronta el choque sin su gran estrella, un Lamine Yamal que no volverá a jugar esta Liga con el Barça por una lesión en los isquiotibiales al transformar el penalti del triunfo ante el Celta, y es baja por sanción el lateral Jules Koundé.

Por su parte, Osasuna está noveno en la tabla con 42 puntos, a dos de la zona europea, y también se juega mucho en esta jornada 34. Después de ganar al Sevilla (2-1) en un duelo que dejó a los hispalenses en la zona roja, y dejar atrás una racha de tres jornadas sin ganar, los de Alessio Lisci quieren seguir en la senda del triunfo para no perder un tren europeo que tienen bien cerca. De hecho, ganar al Barça podría darles esa grata sorpresa.

Para medirse al Barça, Lisci tiene la baja de Víctor Múñoz, de gran importancia y que evitará el morbo de verle jugar contra un Barça para el que está empezando a sonar en parte del entorno. Otras piezas importantes para el técnico como Aimar Oroz e Iker Benito han entrado en la convocatoria.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

CA OSASUNA: Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Galán; Iker Muñoz, Moncayola; Raul Moro, Moi Gómez, Rubén García; y Budimir.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, de Jong; Bardghji, Fermín, Rashford; y Lewandowski.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego).

--ESTADIO: El Sadar.

--HORA: 21.00/Movistar+ LaLiga.