El Barça quiere prolongar su pleno ante un buen Racing

El jugador del Barça Lamine Yamal tras marcar un gol en LaLiga EA Sports 26/27 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este miércoles al Real Racing Club de Santander (21.30) en el Spotify Camp Nou en la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2026/27, competición en la que quiere seguir con su pleno de puntos para intentar reforzar el liderato si bien, para ello, deberá anular a un Racing que ha regresado muy fuerte a Primera y que, pese a sufrir más lejos de Santander, llega con ilusión y ganas de sorprender a la capital catalana.

Los blaugranas llegan con cinco victorias en sendos partidos en este arranque de Liga y lideran la tabla con 15 puntos, 8 más que un Racing orgulloso de llegar en décima posición a la complicada, casi utópica, situación de intentar sacar puntos del Spotify Camp Nou. Pero esa es la idea de los cántabros, que nada tienen que perder ante unos 'culers' que intentarán no relajarse y, con previsión de lluvia, no ver aguada su fiesta.

El equipo de Hansi Flick ha firmado un inicio impecable, con triunfos ante Athletic Club (2-0), Elche (0-5), Rayo Vallecano (5-2), Valencia (0-5) y Levante (2-4), para un balance de 21 goles a favor y cuatro en contra que le mantiene al frente de la clasificación. Y con esa autoridad llega a un nuevo pulso, de nuevo en casa y ante su afición tras dos partidos seguidos en València.

Pero el último triunfo, en el Ciutat de València, llegó con más sufrimiento del habitual después de que el Levante recortara un 0-3 hasta situarse a un solo gol del empate, aunque Lamine Yamal con su pillería y buen estado de forma de cara a gol y Karim Adeyemi, con una gran carrera y definición, terminaron asegurando la quinta victoria consecutiva.

El Racing, por su parte, ha sumado 7 puntos en sus cinco partidos, con dos victorias, un empate y dos derrotas, un balance que le sitúa en la zona media de la tabla en su regreso a la máxima categoría. El conjunto de José Alberto López arrancó con un empate ante el Villarreal (2-2), perdió en Getafe (1-0), se impuso al Elche (3-2), cayó ante el Rayo Vallecano (3-2) y llega al Camp Nou después de remontar al Alavés (2-1), con un doblete de Yassir Zabiri que confirma el extraordinario momento del delantero marroquí, autor de cinco tantos en estas cinco jornadas.

Zabiri será precisamente una de las principales amenazas para el Barça, ya que se ha convertido en una de las grandes revelaciones de este inicio de campeonato, mientras que el Racing también cuenta con el buen momento de Íñigo Vicente, decisivo con sus asistencias ante el Alavés. El conjunto cántabro, no obstante, tendrá que afrontar el encuentro con tres ausencias, ya que André Almeida cumplirá sanción tras su expulsión ante los vitorianos, Andrés Martín continúa de baja por su lesión de rodilla y Simon Eriksson también sigue fuera.

En el Barça, las bajas confirmadas son Frenkie de Jong y Roony Bardghji, ambos todavía recuperándose de sus respectivas lesiones de rodilla, mientras que no hay sancionados. Gerard Martín queda pendiente de evolución después del golpe sufrido en la zona nasal ante el Levante y es cierta duda para el once inicial, mientras que Eric Garcia está disponible pese a seguir utilizando una máscara protectora por su fractura nasal.

El duelo llega además con un claro dominio histórico del Barcelona, que no ha perdido ninguno de sus últimos 17 enfrentamientos ligueros con el Racing, con 14 victorias y tres empates, y ha ganado los siete últimos, manteniendo además su portería a cero en los cinco más recientes. De hecho, el conjunto cántabro solo ha conseguido dos victorias y cinco empates en sus 44 visitas al Barça en Primera, con 37 derrotas, y el conjunto 'culer' es también el rival ante el que más goles ha encajado como visitante en su historia en la competición, con 133.

Los precedentes más recientes no invitan precisamente al optimismo racinguista, aunque el conjunto cántabro ya protagonizó uno de sus últimos grandes golpes en el Spotify Camp Nou con el empate 1-1 de 2008. En el único enfrentamiento entre José Alberto López y el Barcelona, además, el triunfo fue blaugrana por 0-2 en la Copa del Rey del pasado mes de enero, mientras que solo Gregorio Manzano, en 2001 (4-0), y Lucas Alcaraz, en 2004 (3-0), lograron ganar con el Racing su primer encuentro liguero ante el Barça en lo que va de siglo.

En el apartado individual, Lamine Yamal llega lanzado con seis goles en las cinco primeras jornadas, su mejor registro en un inicio de Liga, y después de marcar en tres partidos consecutivos, aunque nunca ha logrado hacerlo en cuatro seguidos en la competición. Raphinha, por su parte, ha participado en nueve goles del Barça, con seis tantos y tres asistencias, mientras que Zabiri suma cinco dianas y se ha convertido en el primer jugador del Racing en el siglo XXI que alcanza esa cifra tras las cinco primeras jornadas.

Todo ello dibuja un duelo entre un Barça que quiere mantener su pleno y seguir marcando el ritmo de LaLiga y un Racing que afronta uno de los escenarios más exigentes del campeonato sin renunciar a competir ni a buscar una sorpresa que prolongaría un regreso a Primera que está dejando buenas sensaciones en este inicio de curso.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Adeyemi; y Raphinha.

RACING DE SANTANDER: Agirrezabala; Mantilla, Belocian, Pedro Felipe, Salinas; Iván Martín, Prati; Luque, Canales, Iñigo Vicente; y Zabiri.

--ÁRBITRO: Munuera Montero (C. Andaluz).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 21:30 horas/DAZN LaLiga.