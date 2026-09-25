El Barça quiere seguir firme en la Liga F Moeve en Logroño y el Real Madrid examina la crisis de la Real

Ewa Pajor celebra un gol del FC Barcelona en la Liga de Campeones 2026-2027 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona buscará continuar con su impecable arranque de temporada en su visita en la quinta jornada de la Liga F Moeve 2026-2027 a Logroño United, mientras que el Real Madrid tendrá una salida siempre complicada a Zubieta donde examinará la crisis de una Real Sociedad que no ha empezado nada bien la campaña.

El actual campeón está dominando como es habitual el campeonato doméstico y tras iniciar también bien la defensa del título en la Liga de Campeones con goleada en el Johan Cruyff ante el Paris FC francés (5-2), intentará otra victoria cómoda en Las Gaunas.

El equipo riojano recibirá al conjunto blaugrana, que va vaciando su enfermería y que previsiblemente continuará con sus rotaciones para repartir esfuerzos tras la Champions, con cierta tranquilidad tras haber sumado seis puntos de los doce posibles y en busca de resistirle el máximo de tiempo posible.

A dos puntos del FC Barcelona se encuentra el Real Madrid, cuyo inicio en la liguilla de la máxima competición continental no fue tan positivo, con un empate en el Alfredo di Stéfano ante el Paris Saint-Germain francés donde no acertó con sus buenas ocasiones y su fútbol no fue del todo brillante.

El equipo madridista también retocará su once seguramente tras la exigencia física a la que le sometió el parisino el pasado martes para alargar el mal momento de una Real Sociedad que sólo suma dos puntos y que todavía no sabe lo que es ganar un partido oficial, lo que le ha rezagado ya de la pelea por los puestos de acceso a la próxima Liga de Campeones, y también tuvo compromiso en la Europa Cup ante el Hearts escocés el pasado miércoles, con empate sin goles.

Además, el Madrid CFF querrá volver a la senda de la victoria tras perder su condición de invicto la pasada jornada al ser goleado (5-1) por el RCD Espanyol y defender su actual tercera plaza, aunque enfrente tendrá un recién ascendido Deportivo Alavés que, salvo ante el Barça, ha mostrado buena fortaleza defensiva y que tiene seis puntos.

El tercer equipo madrileño, el Atlético de Madrid intentará por primera vez en toda la temporada encadenar dos triunfos seguidos que le aúpen a la parte de arriba de la clasificación, para lo que deberá lograr en Lezama su primera victoria a domicilio del año ante el Athletic Club, que le aventaja en un punto y que dirige su exentrenador Víctor Martín.

Con siete puntos como las 'leonas' están el FC Badalona Women, que lleva tres jornadas sin perder, y la SD Eibar, que se enfrentarán, en casa, a un Granada CF que tampoco ha arrancado sólido y, como visitante, a un Sevilla FC que siempre da buena medida como local, respectivamente.

La quinta jornada en la Liga F Moeve se completa con el duelo entre dos equipos que aún no saben lo que es ganar como el Valencia CF, que aún no ha sumado en su regreso a Primera, y el Costa Adeje Tenerife, que acumula dos empates, y el choque entre el Deportivo ABANCA y el RCD Espanyol, ambos animados tras sus últimas victorias.