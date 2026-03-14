El Barça recibe entre urnas al verdugo Sevilla

Archivo - Robert Lewandowski se lamenta en el partido entre Sevilla FC y FC Barcelona del Sánchaez Pizjuán en LaLiga EA Sports 2025/26 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este domingo al Sevilla FC (16.15 horas) en el Spotify Camp Nou, en un duelo marcado para el club blaugrana por la jornada electoral de la que saldrá el nuevo presidente pero, en el verde, el Barça debe centrarse en intentar ganar a unos hispalensese que en la primera vuelta les tumbaron por 4-1 y que quieren aguar la fiesta democrática blaugrana para hacer 'pleno' en esta Liga EA Sports y, de paso, coger un aire que les es bien necesario.

Los blaugranas llegan al choque líderes, con 67 puntos y 36 más que su rival, que está decimocuarto y que no acaba de despegar pese a una reciente mejora de resultados. Los hispalenses han logrado encadenar cinco jornadas sin perder, pero tan solo han logrado un triunfo y llegan todavía necesitados a un Spotify Camp Nou que será, en la previa del choque, una fiesta.

Porque sí, el Barça vivirá una jornada especial, en la que 114.504 socios y socias están llamados a las urnas para decidir entre la continuidad de Joan Laporta y el cambio que representa Víctor Font. Además, el feudo blaugrana estrena por primera vez el Gol Nord, tras recibir la licencia por parte del Ayuntamiento, y serán hasta 62.652 espectadores --si se llena-- los que por primera vez puedan entrar al nuevo, todavía en construcción, Spotify Camp Nou.

Ambiente especial, nueva casa, nueva grada de animación situada en el Gol Sud bajo el nombre 'Gol 1957'... Pero el Barça debe ganar para completar la fiesta. Y hacerlo sería cobrarse la revancha del 4-1 encajado esta temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en un partido que el Barça empezó 2-0 abajo y que pudo igualar, pero Robert Lewandowski falló un penalti que habría sido el 2-2 y, al final, el Sevilla aprovechó que el Barça seguía buscando el empate para sellar el triunfo y convertirlo en goleada con dos tantos en el descuento. Eso sí, el Barça no tuvo a Lamine Yamal ni a Joan Garcia.

Por otro lado, el Sevilla FC no gana en Barcelona desde el 5 de enero de 2010 y fue en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. En Liga, el último triunfo sevillista en el Camp Nou se remonta a diciembre de 2002 (0-3). Desde entonces, tan sólo tres empates --uno de ellos en 2003, en su mejor racha visitante en feudo 'culer'-- y el resto todo victorias de un Barça que ahora no quiere perder también esta racha. Porque, en Sevilla, esa derrota fue la primera desde 2015 y cortó una serie de nueve duelos del Barça sin perder en el Pizjuán.

En el Barça, Hansi Flick tiene varios problemas. Uno de ellos, las lesiones, porque sigue sin poder contar con Jules Koundé ni Alejandro Balde, además de las bajas anteriores de Frenkie de Jong y Andreas Christensen. Por contra, el polivalente Eric Garcia, alma de la defensa y de la salida de pelota desde atrás, vuelve tras perderse el choque de la ida de los octavos de final de la Champions, y Gavi es la gran noticia de la convocatoria seis meses después de caer lesionado. También está disponible, tras superar una indisposición que le privó de entrenar el jueves, el delantero Lamine Yamal.

Y en las botas del '10' están la mayoría de los goles del Barça. Lamine fue el autor del tanto del empate definitivo (1-1) en St James' Park, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que permite al Barça soñar con culminar la remontada. Y también marcó el importante tanto del triunfo, un golazo, en San Mamés (0-1) para seguir líderes de LaLiga. Pero los 'culers', que llevaban cuatro victorias seguidas antes del pinchazo europeo, tienen problemas con el gol y con sus dos puntas; porque Robert Lewandowski no marca desde el 28 de febrero en Liga --pero sin continuidad-- y Ferran Torres lleva 9 partidos sin marcar entre Liga, Champions y Copa.

Por su parte, el técnico Matías Almeyda, que sigue sancionado tras su expulsión y larga sanción en el partido contra el Alavés, no podrá contar en Barcelona con César Azpilicueta, que tuvo que ser sustituido ante el Rayo, y pierde también para la convocatoria a Kike Salas, lesionado en ese mismo encuentro, que se suman a las ausencias de Peque y Marcao. En la parte buena, todo apunta a que Neal Maupay, ausente desde el derbi sevillano, podrá jugar tras volver el jueves a los entrenamientos.

Los sevillanos vienen de empatar en casa contra el Rayo Vallecano (1-1), de firmar también tablas en el derbi sevillano en casa del Real Betis (2-2), de ganar en Getafe (0-1) y de empatar contra Alavés y Girona, ambos 1-1 y en el Sánchez-Pijzúan. Y esa racha de no perder desde el 4-1 en Mallorca a principios de febrero les ha permitido alejarse del descenso pero están todavía en tierra de nadie, lejos de lo esperado por el nivel de la plantilla.

Así que Barça y Sevilla chocan en un duelo entre dos históricos marcado por las elecciones en el Barça y por las ganas de revancha del equipo de Hansi Flick, que debe mejorar en varios aspectos pensando también en esa vuelta de Champions del miércoles, mientras que el Sevilla busca el '6 de 6' ante el Barça y dejar atrás el mal momento sumando una victoria moral. Todo ello mientras fuera del estadio los socios que no tengan entrada votarán por el futuro del club blaugrana.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, Fermín; Lamine Yamal, Olmo, Rashford; y Ferran.

SEVILLA FC: Vlachodimos; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo; Juanlu Sánchez, Agoumé, Sow, Oso; Alexis y Akor Adams.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 16.15/DAZN.