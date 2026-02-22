El Barça reconquista el liderato

Los jugadores del FC Barcelona celebran uno de sus goles ante el Levante - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha recuperado el liderato de LaLiga EA Sports después de golear este domingo al Levante UD (3-0) en la vigésima quinta jornada, en un partido en el que el tempranero gol de Marc Bernal y los tantos de Frenkie de Jong y Fermín López permitieron a los azulgranas aprovechar el tropiezo del Real Madrid y retornar a lo más alto de la tabla.

Seis días después de despedirse del primer puesto en Montilivi, los de Hansi Flick no dejaron pasar la oportunidad que les brindaba lo ocurrido el sábado en El Sadar. Bernal, después de una clarísima ocasión de Carlos Álvarez en el primer minuto, adelantó pronto al Barça, y De Jong amplió la renta antes del descanso. Fermín, con un misil tierra-aire, ató la victoria a menos de diez minutos del final.

De esta manera, el equipo 'culer' alcanza el liderato gracias a sus 61 puntos, uno más que los de Álvaro Arbeloa. Mientras, los levantinistas encajan su cuarta derrota consecutiva y se quedan con 18 unidades, a siete de la zona de permanencia a la espera del resto de resultados de la jornada.

En el regreso a casa tras las derrotas del Metropolitano y Montilivi, el conjunto azulgrana se presentó con un cambio por línea, con Joao Cancelo, Marc Bernal y Robert Lewandowski entrando en el once. El cuadro valenciano, por su parte, confió en punta en Iván Romero, aunque fue Carlos Álvarez, en la primera acción del partido, el que estuvo a punto de sorprender con un remate demasiado centrado.

La réplica la ofreció, ya en el tercer minuto, Jules Koundé al mandar por encima del larguero una volea tras pase de Cancelo. El gol se olía y llegó prácticamente en la siguiente jugada, después de que el portugués recibiese en la frontal un saque en corto de esquina de la azulgranas, abriese para Eric Garcia y este pusiese un centro raso al corazón del área que remató Marc Bernal (min.4).

Cuatro minutos más tarde, una mala cesión de Alan Matturro hacia Mathew Ryan pudo costar muy caro al cuadro granota; Raphinha se tiró para rematar y el portero australiano consiguió despejar, y el rechace cayó a la altura de Lewandowski, que remató de volea por encima de la portería. Los de Luís Castro se asomaron al área 'culer' con un disparo de Víctor García que detuvo Joan Garcia.

Cancelo, con un centro que buscaba a Lewandowski, acabó estrellando el balón en el palo justo antes de que se cumpliese la primera media hora, y poco después protagonizó la jugada del segundo tanto. El portugués puso otro centro cruzado para que Frenkie de Jong, libre de marca, definiese de primeras con el interior (min.32).

Kareem Tunde, con un peligroso remate desde media distancia, y Lamine Yamal, tras recortar con una bicicleta a Manu Sánchez y picar frente Ryan antes de que el balón se marchase fuera por muy poco, también rozaron el gol antes del descanso.

Con su cómoda renta, el Barça manejó los tiempos en el arranque de la segunda mitad, en la que avisó con un centro de Koundé que despejó Ryan. A base de balones al área, los de Hansi Flick asediaron a los granotas, y Raphinha y Fermín estuvieron a punto de incrementar la renta, algo que lograría el andaluz solo un cuarto de hora después de ingresar en el terreno de juego.

Pegado casi a la esquina de la frontal, Fermín sacó un misil con la zurda que chocó con la madera antes de colarse en el fondo de las mallas (min.81). Fue la sentencia para un duelo en el que el conjunto barcelonista todavía pudo acabar con un renta mayor de no ser por una increíble doble parada de Ryan a un cabezazo de Raphinha y el rechace de Fermín. Sea como sea, el liderato toma el puente aéreo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - LEVANTE UD, 0 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Eric, Gerard Martín (Araujo, min.88), Cancelo; De Jong, Bernal (Pedri, min.66), Olmo (Fermín, min.66); Lamine Yamal (Roony, min.88), Raphinha y Lewandowski (Ferran, min.66).

LEVANTE UD: Ryan; Toljan (Nacho Pérez, min.89), Dela, Matturro, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Tunde (Tai Abed, min.70); Carlos Álvarez (Iker Losada, min.84), Víctor García (Cortés, min.46) e Iván Romero (Etta Eyong, min.70).

--GOLES:

1-0, min.4: Marc Bernal.

2-0, min.32: De Jong.

3-0, min.81: Fermín.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego). Amonestó a Gerard Martín (45+3) y a Bernal (min.59) por parte del FC Barcelona y a Tunde (min.20) por parte del Levante UD.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou. 44.936 espectadores.