El Barça sale vivo de El Sardinero

Los de Flick avanzaron a cuartos de Copa ante un Racing que no forzó la prórroga por otro milagro de Joan Garcia

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona venció (0-2) al Racing de Santander este jueves para avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey MAPFRE con los goles de Ferran Torres y Lamine Yamal, trabajado pase azulgrana ante un equipo de Segunda que demostró que está para competir en Primera.

Los de Hansi Flick entraron con el pasillo local en El Sardinero, como flamantes campeones de la Supercopa, pero a partir de ahí se encontraron un rival duro de pelar. Pese a rotar pensando en el duelo directo del domingo contra Las Palmas por el liderato de LaLiga Hypermotion, los de José Alberto obligaron al técnico alemán a sacar su mejor once y Joan Garcia evitó la prórroga con una tremenda parada en el 94', antes del 0-2 de Lamine.

El empate sin goles al descanso fue el resultado lógico, sin intervenciones de los porteros durante los primeros 45 minutos. Ezkieta tuvo la única atajada justo antes del pitido intermedio, tras un disparo de un Marcus Rashford poco utilizado por los visitantes. El Barça se volcó por la otra banda, la de un Lamine Yamal con poca chispa y un voluntarioso Jules Koundé.

También se ofreció Dani Olmo, pero el cuadro azulgrana no encontró los huecos cuando el Racing se encerró para defender. Por otro lado, a los cántabros tampoco les salió el plan de pillar la espalda catalana, atentos los de Hansi Flick para cortar las contras con peligro potencial y sin trabajo tampoco Joan Garcia.

El mejor momento de los de José Alberto fue el inicio, con varios saques de esquina seguidos y la presión arriba que incomodó sobre todo a Gerard Martín. Pese a no tener mucho protagonismo, Rashford puso la mejor asistencia, una que perdonó Dani Olmo a los diez minutos de un choque de intensidad y marcaje sin tregua.

El problema azulgrana parecía estar en la mecha del centro del campo, poca producción de Marc Casadó y Marc Bernal, y ahí volvió a mostrar su estado de forma Fermín López. El Barça volvió del vestuario con una marcha más y llegaron las ocasiones claras. Lamine desbordó y probó a Ezkieta, y Rashford también rondó el gol.

Fermín fue el primer revulsivo de Flick y, antes de quemar naves, el internacional español marcó las diferencias con espacio al desmarque de un Ferran que puso el 0-1 en el minuto 66. El valenciano mandó a la red su última participación antes de dejar su sitio a Robert Lewandowski, artillería visitante junto a Raphinha y un Pedri que también dio claridad a las llegadas del Barça.

Con todo, el Racing se empeñó en demostrar que no está lejos de Primera y El Sardinero recuperó el ánimo viendo a su equipo competir hasta el final. Suleiman, un pulmón por todo el campo, tuvo el empate que no subió tampoco en dos goles anulados a los locales por fuera de juego. El Barça quiso guardar el balón pero terminó salvado sobre la bocina por Joan Garcia en un mano a mano con Manex Lozano.

En la siguiente, ya con el tiempo cumplido y el Racing aún lamentando esa ocasión, sobre todo un Andrés Martín que esperaba solo la asistencia del jugador cedido por el Athletic Club, el equipo de Flick marcó el 0-2 en una contra en superioridad que finiquitó Lamine Yamal. Un equipo de Segunda volvió a vender cara su piel pero el campeón salió airoso para no emular al Real Madrid.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: RACING, 0 - FC BARCELONA, 2. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

RACING: Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Castro, Mario García (Iñigo Vicente, min.72); Iñigo Sainz-Maza (Andrés Martín, min.78), Aldasoro (Damián, min.60), Suleiman, Guliashvili (Sangalli, min.60), Maguette y Arana (Lozano, descanso).

FC BARCELONA: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Casadó (Eric García, min.84), Bernal (Fermín, min.58), Lamine Yamal, Olmo (Pedri, min.68), Rashford (Raphinha, min.68) y Ferran Torres (Lewandowski, min.68).

--GOLES:

0 - 1, min.66, Ferran.

0 - 2, min.90+5, Lamine Yamal.

--ÁRBITRO: José Luis Munuera (C.Andalucía). Amonestó a Mario García (min.29), Damián (min.71), Iñigo Vicente (min.83) y Sangalli (min.89) por parte del Racing. Y a Fermín (min.73) en el Barça.

--ESTADIO: El Sardinero.