El Barça sigue a medio gas contra el Forest y Udinese

FC Barcelona - Nottingham Forest, Bluenergy Stadium in Udine - Europa Press/Contacto/Mattia Radoni

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona cerró con derrota el Friuli Venezia Giulia Cup, un triangular que empezó con una discreta victoria sobre el Nottingham Forest para después perder con el Udinese, encuentros de 45 minutos cada uno donde el equipo de Hansi Flick fue a medio gas.

El campeón de LaLiga EA Sports dejó en Udine una sensación muy de pretemporada, aún con muchos jugadores del Barça Atlètic y del Juvenil, a pesar de los minutos de Fermín, Alejandro Balde y Raphinha, algo de progresión en Karim Adeyemi y el debut de Jesse Bisiwu. El Barça estuvo a merced del Forest pero se llevó el encuentro con un penalti convertido por Raphinha.

Después, el Udinese cedió el protagonismo, pero con la posesión, al conjunto blaugrana le faltó velocidad en los pases y calidad para que fueran definitivos. Sin apenas ocasiones tampoco, encajó en una contra mal defendida y casi con el tiempo cumplido. Vakoun Bayo hizo el 1-0 sin marca y dejó el trofeo en el Bluenergy Stadium.

Los de Flick, a la espera de los últimos internacionales, siguen siendo un equipo poco reconocible a falta de dos amistosos, Basilea y el Joan Gamper contra el Al-Ahly, para empezar la Liga en dos semanas. Después de empatar contra el Birmingham en el 'stage' de Inglaterra, el Barça sufrió ante un Forest con presión adelantada.

Hamza Abdelkarim, autor de un doblete ante los ingleses, tuvo una pero no la aprovechó, el rechace de un balón al poste de Brian Fariñas. Fue casi al final del mini encuentro, después de más de media hora de descontrol y poco fútbol en los de Flick. Adeyemi dejó algo más en su segundo encuentro de azulgrana, con buena conexión con Xavi Espart y un Fermín que ayudó en la profundidad.

Sin embargo, los de Oliver Glasner tuvieron las ocasiones, varias, con Neco Williams, Igor Jesus, Morgan Gibbs-White y James McAtee. La estrategia y el balón parado también hicieron sufrir a un Barça que, con su ocasión al poste, se instaló en campo contrario y, en un desmarque de Fermín, encontró el penalti del 1-0.

Para el segundo asalto del triangular, el Barça se encontró con un Udinese más replegado, más protagonismo por tanto con el balón pero contra una defensa que le impidió gustarse. Ebrima Tunkara y Shane Kluivert tuvieron complicado lucir como recambios y, tras algún buen intento de Adeyemi, Flick hizo carrusel de sustituciones.

Un joven Barça dominó pero también sufrió en el balón parado y se desordenó en defensa en la transición que supuso el 1-0 de Bayo en los últimos minutos. Bisiwu, extremo de 18 años llegado del Brujas, intentó un golazo pero el balón se le marchó desviado. Una pretemporada con falta de colmillo, cuando en la Ciudad Condal se habla de vender a Ferran y ya sin Robert Lewandowski.