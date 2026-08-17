El Barça traspasa a Jofre Torrents al Ajax

Archivo - Jofre Torrents con el FC Barcelona - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El defensa Jofre Torrents jugará este temporada en el Ajax, después de que el FC Barcelona y el club neerlandés hayan llegado este lunes a un acuerdo para su traspaso.

El lateral izquierdo catalán, nacido el 28 de enero de 2007 en La Selva del Camp, llegó al Barça en verano de 2017 procedente del Reus Deportiu, y se incorporó como alevín de primer año. En La Masia fue escalando en las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo.

Torrents debutó con el primer equipo azulgrana en la primera jornada de LaLiga 2025-26, en la victoria en Son Moix (0-3), y en todo el curso disputó cuatro partidos, alternando presencias en el equipo de Hansi Flick y con el Barça Atlètic en Segunda RFEF.

"El FC Barcelona quiere expresar su agradecimiento a Jofre Torrents por su compromiso, su profesionalidad y su dedicación a lo largo de todos estos años defendiendo la camiseta azulgrana, y le desea mucha suerte y muchos éxitos en esta nueva etapa de su carrera profesional", señaló el FC Barcelona.