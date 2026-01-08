El Barça visitará al Racing en Copa el jueves y Real Madrid y Atlético jugarán martes o miércoles

Imagen del trofeo de campeón de la Copa del Rey de fútbol - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visitará el jueves 15 de enero a las 21.00 horas al Real Racing Club de Santander en los octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE 2025-2026, mientras que el Real Madrid y el Atlético de Madrid jugarán sus partidos de esta ronda el martes o el miércoles dependiendo de su semifinal de este jueves en la Supercopa de España.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desveló los horarios de los octavos de final coperos de la semana que viene, todos a las 21.00 horas y con la única incertidumbre sobre el día en que jugarán el conjunto madridista y el colchonero sus respectivos cruces ante el Albacete Balompié y el Deportivo de La Coruña. El ganador de la segunda semifinal de la Supercopa jugará el miércoles, mientras que el perdedor lo hará el martes.

--HORARIOS PROVISIONALES DE LOS OCTAVOS DE LA COPA DEL REY 25-26.

-Martes 13.

Cultural y Deportivo Leonesa - Athletic Club 21.00.

Real Sociedad - CA Osasuna 21.00.

Albacete-Real Madrid/RC Deportivo-Atlético de Madrid 21.00.

-Miércoles 14.

Real Betis - Elche CF 21.00.

Deportivo Alavés - Rayo Vallecano 21.00.

Albacete-Real Madrid/Deportivo-Atlético de Madrid 21.00.

-Jueves 14.

Real Racing - FC Barcelona 21.00.

Burgos CF - Valencia CF 21.00.