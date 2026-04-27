El Bayern iniciará las negociaciones para renovar a Kane una vez finalice la temporada

El delantero inglés Harry Kane celebra un gol con el Bayern de Múnich en la Copa alemana 2025-26. - Federico Gambarini/dpa

MÚNICH (ALEMANIA), 27 Abr. (dpa/EP) -

El directivo del Bayern de Múnich Karl-Heinz Rummenigge anunció que su club mantendrá conversaciones concretas sobre la ampliación del contrato del delantero inglés Harry Kane una vez finalizada la temporada, "con el claro objetivo de renovar".

"Con el claro objetivo de renovar su contrato", mantuvo Rummenigge en una entrevista en el portal 't-online', en la que abordó el futuro del ariete inglés, que fichó por el Bayern en el verano de 2023 procedente del Tottenham por unos 100 millones de euros.

"Fichar a Harry Kane para el Bayern Múnich fue un golpe maestro en la historia del club", declaró Rummenigge (70), presidente del consejo de administración desde hace muchos años y actual miembro del consejo de supervisión del Bayern.

Kane ha marcado 138 goles en 141 partidos con el Bayern, es una de las piezas claves del equipo entrenado por Vincent Kompany y finaliza contrato en junio de 2027. "Es bien sabido que tenía una cláusula de rescisión. No la ha ejercido, lo que indica que, en cualquier caso, se queda en Múnich", reveló.

"Y ahora los responsables operativos -tal y como se ha acordado- mantendrán conversaciones con él en algún momento tras la temporada", agregó Rummenigge en la previa del encuentro de ida de las semifinales de la Champions entre el Bayern y el Paris Saint-Germain.

Bajo la batuta de Kompany, Kane ha llevado a cabo "una transformación", pasando de ser un atacante que marcaba muchos goles a un "delantero de juego". "Y eso es muy importante para el juego del Bayern", dijo el directivo y exfutbolista alemán.

Además, Rummenigge mantuvo que Michael Olise es instransferible para el club bávaro. "En el futuro no venderemos a ningún jugador cuya ausencia nos afecte deportivamente. Para un jugador como Olise, no hay precio que nos haga dudar", zanjó.