Beatriz Álvarez: "Debemos ser valientes y no tener miedo a hacer algo diferente"

LAS ROZAS (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, demandó este jueves la necesidad de que los clubes sean "valientes" y no tengan "miedo a hacer algo diferente" de cara a fortalecer el crecimiento de la competición profesional de fútbol femenino, cuyo "caballo de batalla" sigue siendo en estos momentos aumentar la asistencia a los estadios.

"Hace tres años salimos al mercado audiovisual a ciegas porque no se sabía lo que valía el producto, el único ejemplo era LaLiga y tratamos de replicar el modelo. Después de estos tres años piensas cual es el siguiente plazo y hemos tenido el acercamiento de muchos operadores buscando el crecimiento audiovisual, propuestas que en el masculino no están explorando y debemos ser valientes y no tener miedo a hacer algo diferente", expresó Álvarez en su participación en el Congreso 'ELEVA' organizado por la RFEF.

La dirigente, que compartió charla con Laura López, responsable de Patrocinios de Iberdrola, y Sofía Cano, cofundadora de UTAG, recordó que en la última encuesta de 'Adecco' sobre las profesiones favoritas de los niños, la de futbolista era "la segunda más elegida por las niñas". "Tenemos en nuestra mano ser un símbolo de transformación social. Tenemos talento y la convicción de que merecemos un futuro mejor y esa es la fuerza que nos hace imparables", subrayó.

La mandataria tiene claro que "para crear un producto diferencial hay que innovar". "Está todo inventado, pero hay otros mercados. En Estados Unidos, el marketing alrededor de sus competicions es absolutamente diferente, aquí estamos muy encasillados en la competición masculina. Tenemos que salirnos, innovar y crear otros espacios en torno al día de partido que pueden ser muy atractivos y para que el aficionado consuma una experiencia que nos haga diferentes. Eso también tiene unos procesos y un tiempo", advirtió.

Álvarez apuntó que saben que uno de sus problemas actuales es "el crecimiento de la asistencia". "Tenemos que hacer una autocrítica generalizada de algo que tiene que ver también con el momento social de España y de dónde venimos, pero las cifras están muy lejos del objetivo que perseguimos", confesó.

"Hay un incremento en los últimos años y estamos trabajando con los clubes en el 'fan engagement'. Generar afición y fidelidad supone un trabajo, en el fútbol femenino hay que buscar a los aficionados", prosiguió la presidenta de Liga F, que celebró que "la apertura de estadios" como Las Gaunas, el Heliodoro Rodríguez López o el ABANCA Riazor les permite "crecer en volumen".

La asturiana no esconde que debe verse en los estadios "una afición acorde a lo que es una liga profesional". "Es nuestro caballo de batalla, esperamos que en los próximos años el volumen de asistencia se dispare", deseó.

También recordó que es "importante trabajar en la visibilidad" y ello pasa por "repensar el modelo a nivel audiovisual", mientras que habló igualmente de aumentar "el volumen de ingresos" gracias a medidas como "la entrada de capital y patrocinadores". "Es imprescindible para el crecimiento y la profesionalización de las estructuras, los clubes deben invertir", advirtió.

Para la dirigente, "es inevitable la comparación" con el fútbol masculino, pero recalcó que la Liga F Moeve "no es contra nadie". "Nuestro eslogan ('Vamos ganando') dice que cada paso que damos, vamos ganando. Hemos dado paso muy grandes y con el foco puesto en la sostenibilidad que es muy importante", añadió.

Finalmente, Beatriz Álvarez admite que "es importante traer la historia" y acordarse de "los pasos y las trabas" que han vivido para estar "en un lugar privilegiado" como el actual. "Pero el mensaje debe ir cambiando, estar anclados en el pasado no es bueno y hay que mirar hacia el futuro", consideró.

"Después de llevar más de 30 años en el fútbol femenino han cambiado muchas cosas, hemos pasado de la invisibilidad absoluta a la competición más vista tras la liga masculina. El crecimiento es alto, pero no debemos detenernos aquí. No llevamos mucho, estamos en la casilla de salida y las expectativas y la presión son muy altas. Es un privilegio y una alta responsabilidad liderar este proyecto", aseguró.