Reyes Bellver: "Queremos cambiar lo local por lo global porque el fútbol femenino es una industria global"

LAS ROZAS (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

La directora de Fútbol Femenino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Reyes Bellver, aseguró este jueves que el plan de acción del organismo para hacer crecer esta modalidad "se basa en personas que creen" y recalcó que ser número uno del ranking mundial como es actualmente la selección debe "servir para algo" y que, entre otras muchas cosas, deben apostar "por la internacionalización" porque el fútbol femenino "es una industria global".

"Hay muchísima fuerza en la palabra 'ELEVA'. Este congreso va de las personas, nuestra estrategia está basada y centrada en personas, nuestro plan se basa en personas que creen", aseguró Bellver durante la primera jornada del Congreso 'ELEVA' de fútbol femenino que se está celebrando en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

La directiva citó "la excelencia, la transparencia, el respeto, la igualdad, el buen gobierno y la colaboración" como los principios del plan federativo con el fútbol femenino y se refirió a cada uno de sus "pilares", relacionado con cada una de las letras que dan nombre a este congreso.

Así, la 'E' es de "excelencia". "En el ámbito deportivo somos la número uno del ranking, pero es sólo un dato, queremos consolidarlo a través del impacto, que sirva para algo serlo", apuntó Bellver, que incidió en "trabajar en un proyecto deportivo para seguir teniendo Alexias (Putellas) y Aitanas (Bonmatí)" y en la misión de "aumentar el número de licencias" y de ofrecer "oportunidades a las niñas, dando recursos para que no abandonen la carrera deportiva", resaltó.

También deben hacer un "análisis de la situación actual" de las competiciones y dejó claro que hay que "impulsar la internacionalización para abrir nuevos mercados y hacer nuevas alianzas". "Vamos a cambiar la visión del fútbol femenino, queremos cambiar lo local por lo global porque el fútbol femenino es una industria global", recordó. En cuanto al calendario, Bellver pide "eficiencia y sostenibilidad" de cara a cuidar "la carga de las jugadoras" que son el "mayor talento" que poseen

La 'L' trata del "liderazgo" y en aspectos como "la formación y la capacitación" y el reto de encontrar "líderes y gestores en el fútbol femenino", demandando "dar más oportunidades a las mujeres directivas". Para ello, considera necesario "crear una red entre territoriales y todas las partes implicadas" y centrarse en "dar el sitio que merecen los orígenes" que ve "un poco olvidados".

La "especialización" es la segunda 'E' y la directora de Fútbol Femenino hizo hincapié en la necesidad de generar "identidad y crear un producto propio". "El fútbol femenino es diferente y debe tener su identidad propia", aseveró Bellver, que detalló otros aspectos claves como "el diálogo social", "el aprovechar cada evento, competición y partido como una oportunidad para transformar y poder conectar" o temas que "tienen que ver con las niñas" como la prevención de lesiones o la menstruación.

La 'V' remarca la necesidad de la "visibilidad". "Tenemos que crear un vínculo entre la afición y la selección, entre nuestras competiciones y nuestras jugadoras, esa conexión todavía no la tenemos. Hay que fortalecer el vínculo emocional y para ello queremos construir la primera peña oficial de la selección o un fan club digital", detalló.

"Necesitamos planes específicos comerciales y un enfoque distinto de marketing, campañas propias que conecten allá donde vayamos, con una comunicación más allá de lo meramente deportivo. Tenemos que explorar más la vía digital para conocer más cual es el público objetivo. Las audiencias son una de las grandes preocupaciones y primero debemos saber hacia dónde vamos para saber su valor. También necesitamos más transparencia con más datos sobre fútbol femenino", agregó al respecto.

La última letra, la 'A', cierra para la directiva un plan que necesita "acción". "Algo tan simple como tan complicado. 'ELEVA' es movimiento, energía, fuerza y pasión por el fútbol femenino", sentenció Reyes Bellver.

LOUZÁN: "ESTE CONGRESO SALE DEL AMOR, LA ILUSIÓN Y LAS GANAS"

Por su parte, el presidente de la RFEF), Rafael Louzán, fue el encargado de dar la bienvenida a un congreso que ha salido gracias al "amor, la ilusión y las ganas". "Hay mucho trabajo detrás de esto y debe consolidarnos en ser la mayor referencia mundial del fútbol femenino. Podemos seguir mejorando y hay que ver dónde estamos, dónde queremos ir y cómo hacer para consolidar el nivel del fútbol femenino en España", subrayó. "Espero que este congreso sea el primero de muchos y nos debe hacer mejores todavía", deseó.

El dirigente apuntó que en España necesitan "cada día más futbolistas y entrenadoras" y agradeció el trabajo de las Federaciones Territoriales por ir aumentando este número, sin olvidar que en "el ámbito directivo hay pocas mujeres en equipos de fútbol". "Pedimos un incremento, aunque en alguna directiva también todas son mujeres. En la RFEF hay un 50 por ciento en la Junta Directiva y eso es un verdadero orgullo porque nos dan otra experiencia de vida fundamental para el ámbito del fútbol y con su experiencia son quienes deben aportar a esta nueva visión", indicó.

"Necesitamos reflexión, análisis e ideas para seguir mejorando, y con el elenco de personas que hay aquí, seguramente sus experiencias nos van a permitir ampliar nuestro conocimiento", prosiguió Louzán, que remarcó que están en "diálogo permanente" y con una continua "colaboración institucional". "Todos los actores del fútbol están al mismo nivel, somos todos iguales y nos necesitamos para seguir creciendo", admitió, celebrando que haya actualmente "una paz institucional necesaria".

Hablando de la selección española femenina, recordó que han hecho "cambios" hace unos meses y que estos "conllevan intranquilidad a veces". "Pero creo que han sido buenos, agradeciendo también el trabajo de los equipos anteriores porque no se llega sin un trabajo previo y sin aciertos y errores", manifestó el presidente federativo, que se refirió a los "retos" que tienen por delante como la final de la Liga de Naciones o el primer Mundial Femenino de Fútbol Sala en el que estará España y que ayudar a que esta modalidad "tenga una oportunidad más de proyectarse hacia el mundo".