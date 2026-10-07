Bellingham considera a Kane "el mejor jugador" de la historia de la selección inglesa

Archivo - Jude Bellingham y Harry Kane durante el Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

LONDRES 7 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

El centrocampista inglés Jude Bellingham considera que Harry Kane es "el mejor jugador que ha vestido la camiseta de Inglaterra" después de que el delantero se convirtiera en el jugador con más partidos internacionales de la historia del país, empatando el récord.

Kane igualó el récord del guardameta Peter Shilton de 125 partidos internacionales durante la victoria de la Liga de Naciones contra Chequia este martes y celebró la ocasión por todo lo alto con dos goles y una asistencia en el triunfo por 3-0.

El jugador de 33 años, que ya suma 91 goles con la selección, está a punto de convertirse en noviembre en el único poseedor del récord de partidos internacionales con la selección masculina, y Bellingham no duda de que no ha habido nadie mejor que él con la camiseta de los 'Three Lions'.

"La verdad es que ya nada de lo que hace me sorprende. Es un modelo a seguir increíble, un tipo increíble, y es un honor para mí compartir el campo con él. Todo lo que consigue, se lo merece, trabaja muy duro para conseguirlo y es un tipo muy honesto", subrayó el madridista tras el partido ante Chequia.

Pese a los dos goles marcados por Kane, para el centrocampista "lo más importante" es que igualase el récord de Peter Shilton. "Para mí, Kane es el mejor jugador que ha vestido nunca la camiseta de Inglaterra; es un modelo a seguir increíble, una gran persona y de él se aprende cada día", remarcó.