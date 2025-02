Bellingham, sancionado dos partidos por su expulsión en El Sadar

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso este miércoles una sanción de dos partidos al centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham por su roja directa del pasado sábado en el partido ante el CA Osasuna en El Sadar.

Según detalla la resolución del organismo, que no ha visto error en el acta del colegiado José Luis Munuera Montero, el madridista recibe este castigo, en su "grado mínimo", por 'Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas'. El jugador del Real Madrid se perderá de este modo los partidos ante el Girona FC y el Real Betis de LaLiga EA Sports a falta de saber si su club acudirá ante el Comité de Apelación.

El Real Madrid presentó alegaciones a su expulsión aludiendo a "un error material manifiesto en el acta arbitral" y recalcando que lo dicho por el inglés fue 'fuck off' y no 'fuck you' como escribió el colegiado andaluz, por lo que solicitaba "la invalidación de la sanción disciplinaria adoptada".

Para ello, el club aportó prueba videográfica y los informes de Jeremy Freeman, un perito de reconocida competencia en el Ámbito de la Lectura Labial Forense, y David Hernanz de Lucas, experto lingüista del habla inglesa, además del anterior caso del también inglés Mason Greenwood, al que sí se le quitó la roja en un partido del Getafe CF tras comprobar que no había dicho lo que ponía el acto, y unas palabras de Cristiano Ronaldo en las que, avalado por su carrera en el fútbol inglés, aseguraba que el 'fuck off' no conllevaba menosprecio.

Sin embargo, Competición consideró que no había error material manifiesto en la redacción del acta ya que "ni las imágenes aportadas, ni las pruebas periciales permiten llegar a la convicción inequívoca" de que Bellingham pronunció 'fuck you'. "En particular la prueba videográfica no permite apreciar el momento exacto en que el jugador pronuncia esta frase de modo completo, siendo imposible a juicio de este Comité apreciar la preposición que acompaña al verbo 'fuck'", puntualiza.

El organismo ve "muy respetable" el esfuerzo del Real Madrid "para construir su versión de lo realmente dicho", pero lo califica de "insuficiente para destruir la presunción de veracidad del acta arbitral".

En cuanto al precedente de Greenwood, recuerda que entonces las pruebas aportadas por el Getafe CF constataron que lo expresado por su futbolista no era lo recogido en el acta y que en el caso de Bellingham "ese mismo repetido visionado de las imágenes no permite llegar, más allá de toda duda, a la misma conclusión".

Del mismo modo, Competición reconoce que el Real Madrid "tiene razón al señalar que no procede entrar a considerar el sentido de la expresión que podría haber dicho el jugador expulsado", pero, replica que no se había podido acreditar "de modo irrefutable" lo anterior.

"En base a todo lo anterior, entiende este Comité que los hechos recogidos en el acta resultan subsumibles en la infracción tipificada en el artículo 124 del Código Disciplinario de la RFEF, procediendo imponer, teniendo en cuenta las distintas circunstancias fácticas que se invocan, la sanción prevista en dicho precepto en su grado mínimo, de dos partidos", sentenció el organismo disciplinario.