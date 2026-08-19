Bernardo Silva: "Jugar en un club con 15 Champions no es para todos"

Archivo - El futbolista portugués Bernardo Silva, en una rueda de prensa con el Manchester City. - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista portugués del Real Madrid Bernardo Silva defendió este miércoles que "jugar en un club que tiene 15 Champions no es para todos", al mismo tiempo que expresó que es "muy especial" y "muy bonito" vestir la camiseta del club merengue.

"Muy feliz. Cuando vienes aquí y cuando estás en esta sala con el presidente también, te enseñan todos los trofeos... Ya sabía lo grande que es el Real Madrid, pero lo sientes en persona, y muy feliz de poder jugar en este club", afirmó el luso en declaraciones compartidas por el club en un evento de presentación privado y sin la presencia de los medios de comunicación.

Bernardo Silva reveló que "desde pequeño, cuando todavía no sabes si va a ser verdadero o no, sueñas con jugar en un club como el Real Madrid". "Poder estar aquí, jugar por este club, intentar ganar trofeos y seguir el camino ganador del Real Madrid es muy bonito", señaló.

"Como ya jugué bastantes veces en el Bernabéu -como jugador del Manchester City-, cuando llegas y miras las 15 Champions que ponen ahí es muy imponente. Y tenerlas ahora aquí es muy especial. Jugar en un club que tiene las 15 Champions no es para todos. Entonces, muy orgulloso y ahora a dar todo por este club", sentenció.