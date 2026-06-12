El Betis abrirá a los aficionados la creación de su próxima camiseta especial del partido Forever Green. - REAL BETIS

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis abrirá un concurso de ideas entre los ciudadanos para la creación de la edición especial de su próxima camiseta para el partido Forever Green de la próxima temporada 2026-27, según ha anunciado en el Forever Green Day celebrado en el Museo Ruso de Málaga y que ha congregado a especialistas y profesionales comprometidos con la sostenibilidad.

Este evento anual refuerza así su posición como uno de los principales espacios de encuentro en Europa para abordar los retos ambientales desde la colaboración entre deporte, empresa, ciencia e innovación.

Esta es una iniciativa pionera que permitirá a aficionados y ciudadanía participar por primera vez en la creación de esta elástica, que tanta expectación crea cada año. La puesta en marcha de este proyecto, que será presentado con más detalles en las próximas semanas, permitirá al club recoger propuestas de historias, materiales, diseños o conceptos vinculados a la sostenibilidad con el objetivo de encontrar la idea que inspire la campaña medioambiental de Forever Green para 2027.