El Betis busca afianzar su cuarto puesto en Elche y la Real quiere reforzar la quinta plaza ante el Rayo

Hector Bellerín con el Real Betis Balompié - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis visita este domingo al Elche CF en el Martínez Valero (14.00 horas) con la intención de afianzarse en la cuarta posición de LaLiga EA Sports, en una duodécima jornada en la que la Real Sociedad quiere dejar atrás su tropiezo en San Mamés y reforzar su quinto puesto ante el Rayo Vallecano (16.15 horas), el RC Celta busca olvidar sus últimas derrotas a costa del necesitado Levante UD (18.30 horas) y Villarreal y Getafe se enfrentan tras sus tropiezos europeos (18.30 horas).

El conjunto verdiblanco tratará de dar continuidad a la victoria del pasado fin de semana ante el Málaga CF (2-1), con la que dejó atrás una serie de dos encuentros sin ganar en la competición doméstica. En 'Champions', en cambio, sufrió esta semana su primera derrota del curso ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park (2-1).

La irregularidad ha marcado el camino de los de Manuel Pellegrini en las últimas semanas, después de comenzar la temporada con cinco triunfos en seis partidos. A pesar de todo, cuentan con 23 puntos y están a siete del liderato y con cuatro de ventaja sobre la Real Sociedad, quinta.

Enfrente, los ilicitanos buscan recuperarse de una derrota en casa ante el Valencia (0-1) con la que interrumpieron una racha de cuatro partidos consecutivos sumando que les permitió abandonar las posiciones de descenso. Ahora, con diez unidades, las mismas que condenan al Levante UD a los puestos de peligro, el cuadro de Martín Anselmi espera firmar su primer triunfo en el Martínez Valero esta campaña.

Los franjiverdes, que siguen sin poder contar con Thomas Lemar ni Marc Aguado, se mantienen pendientes de Gonzalo Villar, que sufrió un golpe en el derbi ante el equipo 'che'. El cuadro bético, por su parte, recupera a Junior Firpo, pero mantiene las ausencias del 'Cucho' Hernández y de Facundo Bernal, que cumplirá el tercero de sus cuatro partidos de suspensión.

LA REAL, A OLVIDAR EL DERBI VASCO ANTE EL RAYO

En Anoeta, la Real Sociedad intentará olvidar ante el Rayo Vallecano una última semana en la que cayó en el derbi vasco (2-1) y en la que cedió un empate en Liga Europa ante el Olympique de Lyon (1-1) después de haberse adelantado. El tropiezo en San Mamés rompió una serie de cuatro victorias consecutivas.

Aún así, los donostiarras, que afrontarán la cita sin los lesionados Álvaro Odriozola y Mamadou Sarr, se mantienen en la quinta plaza con 19 puntos, uno más que el Sevilla FC y cuatro más que el Athletic Club, el primero de los aspirantes a entrar en la zona de privilegio. Mikel Oyarzabal estará disponible tras superar un golpe sufrido el jueves ante los franceses.

Mientras, el conjunto rayista busca dar continuidad al contundente triunfo conseguido ante el RC Celta (3-0), el primero en Vallecas y que llegó después de tres fechas seguidas sin vencer. Una alegría con el que el equipo aparca toda la polémica suscitada por la suspensión del duelo ante el Athletic y el descontento de su afición.

A pesar de todo, los de Beñat San José tienen la amenaza del descenso solo dos puntos por debajo de sus 12. Marash Kumbulla, Luiz Felipe, Augusto Batalla, Álvaro García y Óscar Valentín abarrotan la enfermería vallecana.

EL CELTA QUIERE RECONDUCIR SU CAMINO ANTE EL NECESITADO LEVANTE

Por su parte, el Celta quiere dejar atrás sus dos últimas derrotas, en Vallecas (3-0) y ante el Union Saint-Gilloise en Liga Europa (1-2), para marcharse al parón internacional con buenas sensaciones. Todo en la visita a ABANCA Balaídos del Levante, antepenúltimo clasificado de la tabla.

La dura goleada recibida ante el Rayo cortó una serie de siete compromisos ligueros sin perder de los gallegos; con 12 unidades, la zona de quema está dos por debajo, marcada precisamente por su rival de este domingo. Claudio Giráldez volverá a lamentar las bajas de los lesionados Borja Iglesias, Carl Starfelt, Miguel Román, Álvaro Núñez y Jones El-Abdellaoui.

El Levante, por su parte, arrastra también dos derrotas seguidas ante Real Sociedad (2-1) y Atlético de Madrid (0-2) y espera conseguir su primera victoria a domicilio del curso para tratar de abandonar las posiciones de descenso, una empresa para la que no tendrá disponible a al exceleste Manu Sánchez.

VILLARREAL BUSCAN DAR UN SALTO ADELANTE

En el Estadio de la Cerámica, Villarreal y Getafe, empatados a 12 puntos -dos sobre los puestos de peligro y a seis de la zona continental-, se citan después de experimentar suertes dispares en la última jornada liguera y de caer ambos en sus recientes compromisos europeos.

Los castellonenses necesitan recuperarse anímicamente del varapalo sufrido en 'Champions' ante el Paris Saint-Germain, un partido en el que ya perdía 0-4 al minuto 17. Días antes, habían caído también ante el Espanyol (0-1) en Liga. Iñigo Pérez no podrá contar con Alassane Diatta, Gerard Moreno, Juan Foyth ni Ilias Akhomach, todos ellos por lesión.

El cuadro de José Bordalás, mientras, rompió ante el Sevilla (3-1) una serie de tres jornadas sin ganar, pero en Conference League cedió ante el Brighton en el Coliseum (0-1). Juanmi Jiménez, Christantus Uche y Zaid Romero se perderán el duelo por lesión.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Elche CF - Real Betis. Soto Grado (C.Riojano)14.00.

Real Sociedad - Rayo Vallecano. Martínez Munuera (C.Valenciano)16.15.

RC Celta - Levante UD. Ortiz Arias (C.Madrileño)18.30.

Villarreal CF - Getafe CF. Muñiz Muñoz (C.Aragonés)18.30.

Atlético de Madrid - FC Barcelona. Alberola Rojas(C.C-manchego)21.00.