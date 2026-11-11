Betis y Levante no quieren sorpresas en su inicio copero

El jugador del Real Betis Aitor Ruibal (izquierda) y el del Levante UD Oriol Rey. - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Real Betis y Levante UD arrancan su aventura en la Copa del Rey 2026-27 con sus enfrentamientos de primera eliminatoria ante CDA Navalcarnero y CD Tarancón, respectivamente, mientras que el CS Puertollano-Albacete Balompié también se disputa este jueves.

Estos dos conjuntos de la máxima categoría del fútbol español inician su participación en la Copa del Rey en un primera ronda con un total de 56 encuentros, de los cuales este jueves se jugarán tres con motivo de la suspensión de diferentes partidos de dicha ronda por la muerte del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel el pasado 28 de octubre.

Esta primera eliminatoria empareja a los equipos con criterios de proximidad geográfica, siempre reservando al conjunto de inferior categoría la condición de local, por lo que este martes hasta cinco equipos de Primera División visitarán a rivales modestos y llevarán el fútbol de élite a localidades y estadios de toda España.

Tras clasificarse para esta primera eliminatoria de la Copa del Rey como finalista de la Copa Federación, el Navalcarnero vivirá su particular 'noche de Champions' (19.00) ante el Betis, equipo que disputa la Liga de Campeones esta temporada. El escenario será el Estadio Municipal de Santo Domingo, en Alcorcón, y no el Mariano González del municipio del suroeste de la Comunidad de Madrid, debido a su aforo limitado para unos 1.500 espectadores.

Partido histórico para un equipo con más de 2.000 socios y abonados, que solo ha perdido un encuentro como local esta temporada -el 27 de septiembre-, su última derrota doméstica, y que ya el año pasado pasó a segunda ronda tras eliminar a la AD Mérida y llevó a la prórroga al Getafe CF.

Además, encadenan seis partidos sin perder, están en una zona cómoda en la tabla y eliminaron en los penaltis al Recreativo de Huelva para estar en esta fase copera. Aunque ahora el reto será mayúsculo, ante un Betis que levantó la Copa en 2022 y que viene de ganar sus últimos dos compromisos ligueros -mejor arranque liguero de la historia- y competir en el 'Muro Amarillo' de Dortmund.

Los de Manuel Pellegrini, en el inicio del parón internacional, arrancan con 10 internacionales jugando con sus selecciones y la lesión del 'Cucho' Hernández, por lo que jugarán en Alcorcón con lo puesto. Sí podrían tener minutos, por tanto, jugadores como Isco Alarcón, Dani Ceballos o Gio Lo Celso, ausente ante el Elche CF por decisión técnica.

También a las 19.00, el Tarancón quiere dar la campanada ante el Levante, y llevarse una alegría inmensa tras tres partidos sin ganar en el Grupo 18 de Tercera RFEF, con derrota en casa incluida, aunque siguen enganchados a los puestos de 'playoffs' que sí jugaron, aunque no superaron, el pasado curso.

Además, el conjunto 'granota', que lleva tres temporadas cayendo ante equipos de peor categoría, sigue sin ganar a domicilio. Pero cogieron algo de aire con un empate sin goles en Balaídos que les permitió olvidar en cierta manera las derrotas ante Real Sociedad y Atlético de Madrid. Mathew Ryan e Iván Romero no viajarán por descanso, después de un partido en Vigo en el que corrieron más de 120 km en palabras de su entrenador, Luis Castro.

Aunque el encuentro que abre (18.30) la jornada copera del jueves será el Puertollano-Albacete. El 'Queso Mecánico' fue la revelación de la Copa el curso pasado al eliminar al Real Madrid y caer en cuartos de final a manos del FC Barcelona con un ajustado 1-2. Ahora buscan avanzar a segunda ronda por tercera vez desde la 2020-21.

Y lo hacen inmersos en una dinámica muy positiva, después de sumar tres victorias seguidas en la igualada Segunda División tras unas 10 primeras jornadas sin llevarse los tres puntos, aunque siguen en puestos de descenso. Enfrente estará un Puertollano que no gana desde hace mes y medio y que viene de encajar un contundente 6-0 ante el CD Numancia en Soria, en el Grupo 5 de Segunda RFEF, en el que son colistas.