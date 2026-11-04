Borussia Dortmund - Real Betis - David Inderlied/dpa

El Betis pierde su idilio con la Champions

El equipo español se vio superado (2-1) en Dortmund, primeros puntos que cede en Europa tras cuatro jornadas

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El Real Betis cayó (2-1) ante el Borussia Dortmund este miércoles en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions y encajó la primera derrota de la temporada continental en la exigente visita al Signal Iduna Park (Alemania).

Los de Manuel Pellegrini cedieron además sus primeros puntos tras tres victorias. Un camino que no había sido de rosas, sino que labró con épicas remontadas y un guion de madurez y calidad que no logró sacar el conjunto español, pese a una orgullosa reacción final, ante un serio Dortmund que igualó en nueve puntos a los béticos.

El pleno y empezar a pensar en el 'Top 8' pasaba por derribar el muro amarillo, pero el cuadro alemán fue un tormento, sobre todo con los carrileros Julian Ryerson y Daniel Svensson. El equipo de Niko Kovac presionó, generó mucho peligro por bandas y evitó la progresión de Abde y Antony. Serhou Guirassy fue el faro de los locales, y tuvo un par de ocasiones de inicio.

Sin embargo, el '9' tuvo que dejar el campo por lesión a la media hora, cuando el Betis empezó a salir con peligro. A la contra llegó a cazar un gol de Troy Parrott, anulado por fuera de juego, y crecieron los visitantes con Dani Ceballos. Con todo, Álvaro Valles tuvo que estirarse para evitar el gol local, en ese gran problema en especial para Valentín Gómez en la izquierda.

Los andaluces encontraron más oposición si cabe en la reanudación, encerrados en su campo sin salida y sin balón para respirar. Ryerson y Svensson volvieron a la carga, y en una de esas por banda derecha, llegó el 1-0 de un Fabio Silva que también empezaba a hacer daño por dentro. Pellegrini buscó soluciones, con bastante acierto, en Isco, Aitor Ruibal y Fran García.

La entrada de Ruibal generó dos llegadas seguidas y el 1-1 que marcó gracias al robo del Betis en la salida de balón alemana, con el Dortmund algo confiado por su buen partido. Con más de 20 minutos para el final, y las remontadas ante Lille y Oporto en la buena autoestima bética, los visitantes se dieron la opción de seguir crecidos por Europa, hasta un jarro de agua fría.

Konstantinos Karetsas sacó su buena zurda a relucir y batió a un Valles que, después de varias intervenciones de mérito, dejó escapar el 2-1 con una mano izquierda a destiempo. Los cambios de Kovac fueron ofensivos, pero el Betis no le perdió la cara al encuentro. Fran García conectó al mejor Abde y, también a balón parado, los de Sevilla pudieron rascar al menos un empate con mejor cara.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BORUSSIA DORTMUND, 2 - REAL BETIS, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson (Beier, min.74), Anton, Schlotterbeck, Bensebaini (Gadou, min.75), Svensson; Veerman, Nmecha (Chukwuemeka, min.75); Bellingham, Silva (Nwaneri, min.90); y Guirassy (Karetsas, min.34).

REAL BETIS: Valles; Ortiz, Llorente, Natan, Valentín Gómez (Fran García, min.70); Deossa, Bernal (Marc Roca, min.78); Ceballos (Isco, min.62), Abde, Antony (Ruibal, min.62); y Parrott (Morante, min.78).

--GOLES:

1 - 0, min.49, Silva.

1 - 1, min.67, Ruibal.

2 - 1, min.72, Karetsas.

--ÁRBITRO: Serdar Gözübüyük (NED). Amonestó a Ryerson (min.38), Bensebaini (min.45+4), Veerman (min.78) y Bellingham (min.79) por parte del Dortmund. Y a Natan (min.44), Valentín (min.65), Ortiz (min.88) e Isco (min.93) en el Betis.

--ESTADIO: Signal Iduna Park.