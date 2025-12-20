El Betis quiere cerrar 2025 en Europa y Getafe, Elche y Rayo buscan alejar del descenso

Archivo - Giovani Lo Celso y Luis Milla durante el Real Betis-Getafe CF de LaLiga EA Sports 24-25 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis tratará de cerrar el año 2025 afianzado en su actual posición europea en la visita a La Cartuja de un Getafe CF que busca principalmente comodidad en la tabla al igual que el Elche CF y el Rayo Vallecano, que se cruzan en el Martínez Valero, fortín franjiverde, en partidos que se disputan este domingo correspondientes a la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026.

En el Estadio de La Cartuja se cerrará la actividad dominical (21.00 horas) con un duelo de estilos un tanto antagónicos como el del Real Betis, sexto clasificado con 25 puntos y serio candidato a jugar en Europa la temporada que viene, y el del Getafe CF, décimo con 20 y cuyo principal objetivo es la permanencia.

Ambos conjuntos se cruzan en un momento parecido, quizá algo más grave en el caso del azulón que ha encajado tres derrota seguidas, dos en Liga, ante el Villarreal CF (2-0) y el RCD Espanyol (0-1) y la del pasado jueves en El Plantío de Burgos que le costó la eliminación en la Copa del Rey. El verdiblanco sí superó su choque copero ante el Real Murcia, pero no ha podido ganar en sus dos últimas jornadas ligueras, cayendo ante el FC Barcelona (3-5) y empatando sin goles en Vallecas.

El equipo bético se ha atascado un tanto en las últimas semanas en el campeonato y únicamente ha sumado 10 de sus últimos 24 puntos, por lo que necesita lograr una nueva victoria en casa, donde ya ha dejado escapar once puntos de 24, ante un rival siempre incómodo y que no concede demasiado.

El Getafe quiere acabar el 2025 lo más lejos posible de la zona de descenso que tan sólo tiene a cinco puntos de distancia. Tras unos días malos, el conjunto getafense intentará volver a sacar algo positivo lejos del Coliseum con sus armas, aunque se ha marchado de vacío en cinco de sus seis últimas salidas.

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, no tiene a piezas claves por la Copa África como los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat y el delantero congoleño Cedric Bakambú, además de los lesionados Isco Alarcón, Diego Llorente y Junior Firpo, aunque podrá contar finalmente con Marc Roca para un once donde sólo Marc Bartra, Natan y 'Cucho' Hernández tienen visos de repetir respecto a Murcia.

Por su parte, José Bordalás, técnico del Getafe CF, volverá a su equipo más habitual tras la rotación masiva que hizo para la Copa del Rey y con la buena noticia de la vuelta de un jugador importante como Luis Milla tras cumplir sanción.

EL RAYO VISITA EL FORTÍN DEL ELCHE

Además, en el Estadio Martínez Valero (18.30) se verán las caras otros dos equipos que tienen como principal misión asegurar la permanencia como el Elche CF, undécimo de la tabla con 19 puntos, y el Rayo Vallecano, decimotercero con uno menos, y que buscan tres puntos claves para afrontar el 2026 con más tranquilidad.

Un partido que se presenta atractivo por el estilo que proponen tanto de Eder Sarabia como Íñigo López y al que ambos equipos llegan bien anímicamente tras sus diferentes compromisos entre semana. Los franjiverdes se metieron en octavos de la Copa del Rey de forma sufrida ante la SD Eibar (0-1) y los franjirrojos certificaron su 'Top 8' en la Conference League al golear al Drita kosovar (3-0).

El conjunto alicantino volverá a apelar una vez más a su estadio, un fortín donde se mantiene invicto hasta el momento tras ocho encuentros, repartidos entre cuatro victorias y cuatro empates, y con lo que está compensando su flojera a domicilio, con tan sólo tres puntos sumados de otros tantos empates y con su quinta derrota seguida la pasada jornada ante el RCD Mallorca (3-1). A domicilio, el Elche no consigue defender con solidez (15 goles encajados), todo lo contrario que hace en el Martínez Valero donde sólo ha recibido cinco y mejora también en ataque (12 tantos).

Y enfrente tendrá un Rayo Vallecano que no está atravesando un buen momento en la Liga tras encadenar seis jornadas seguidas sin ganar, aunque en cuatro de ellas empató, perdiendo a domicilio ante el Villarreal CF (4-0) y el RCD Espanyol (1-0), y con el añadido de estar negado en ataque con sólo un tanto anotado, de Nobel Mendy ante el Valencia. A domicilio tampoco funciona demasiado bien el conjunto vallecano, que encaja mucho y que se plantará en la ciudad alicantina tras encadenar tres salidas consecutivas sin ganar, con sólo un punto arañado y sin marcar.

Eder Sarabia tiene las bajas de André da Silva y Grady Diangana y volverá a poner su once más reconocible tras dar oportunidades a los menos habituales en Ipurua, mientras que Íñigo Pérez tendrá dos importantes ausencias la del lesionado Jorge de Frutos y la del sancionado Andrei Ratiu, aunque recupera a Unai López, sancionado ante el Betis, para un equipo titular también más habitual tras repartir esfuerzos el jueves en la Conference League.

--HORARIOS DEL DOMINGO DE LA JORNADA 17 DE LALIGA EA SPORTS.

Girona - Atlético de Madrid. Guzmán Mansilla (C.Andaluz) 14.00.

Villarreal - FC Barcelona. Alberola Rojas (C.C-manchego) 16.15.

Elche - Rayo Vallecano. Cordero Vega (C.Cántabro)18.30.

Real Betis - Getafe. Sesma Espinosa (C.Riojano) 21.00.