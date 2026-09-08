El Betis regresa a la Champions por la puerta grande

El jugador del Real Betis, Marc Bartra, celebrando uno de sus goles. - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis se ha llevado la victoria ante el Lille en el Stade Pierre-Maurov (2-3), en la jornada 1 de la fase liga de la Liga de Campeones, en un partido en el que tuvo que remontar, después de que los locales se adelantaran en el marcador en dos ocasiones, y con el que firma un regreso soñado a la máxima competición continental 31 años después de su última participación.

Un doblete de Marc Bartra y otro de Troy Parrot sirvieron para que los de Manuel Pellegrini sumen sus primeros tres puntos en la Liga de Campeones. Un gran inicio de segunda parte, en el que los béticos consiguieron dos goles en los primeros ocho minutos, dieron la vuelta al marcador adverso con el que se marcharon al descanso (2-1). Además, tres minutos después de hacer el tercero, Ethan Mbappé dejaría a los suyos con un jugador menos por una agresión sobre Natan.

Los primeros minutos de la vuelta del Real Betis a la máxima competición continental fue una dosis de realidad. Un Lille arrollador, que acumuló hasta tres remates a la meta de Álvaro Vallés antes del cuarto de hora, encontraría premio. Una jugada por banda derecha acabaría en un gran centro de Etham Mbappé, que cabeceó al fondo de la red Ueda. La buena noticia para los de Pellegrini es que había tiempo para la reacción.

Con el paso de los minutos, la energía de los franceses fue disminuyendo, lo que permitió al Real Betis encontrar a sus jugadores de talento con mayor fecilidad. En una de esas, Bellerín percutió por banda derecha para forzar un córner que daría pie al empate. Tras el primer despeje de la zaga del Lille, el balón cayó en las botas de Pablo Fornals, que con una comba maravillosa puso un balón perfecto para la entrada en segunda línea de Bartra. Y el central, con la testa, hizo el empate.

Sin embargo, poco duraría la alegría al equipo andaluz, ya que el segundo de los hombres de Davide Ancelotti no tardaría en llegar. Tres minutos después, Gaetan Perrin sirvió un córner sobre el punto de penalti, para que el central brasileño Alexandro se impusiera en el duelo y cabeceara a la escuadra un balón ante el que nada pudo hacer Álvaro Valles. Le tocaba volver a remar en contra al Betis que, en las botas de Parrot, tendría el empate antes del descanso. Pero el irlandés, a portería vacía, mandó por encima del larguero su remate.

La segunda mitad comenzaría con un cambio en las filas del Lille, que dio entrada a Ngalayel Mukau en lugar de Bentaleb, y buenas noticias para el Real Betis. Una falta lateral botada por Isco, a pierna cambiada, sería peinada por Bartra para hacer el empate. Doblete del central catalán que estaba viviendo una noche mágica en su regreso a la Champions.

El gol hizo daño psicologicamente a los locales y Antony, con un remate lejano con la derecha, estuvo cerca de completar la remontada, pero se marchó ligeramente desviado. Un tercer gol que sí llegaría unos minutos después por mediación de Parrot. El ariete bético recibió con ventaja en la frontal, encaró a su par y, tras alejarse del defensor, cruzó el balón con un potente zurdazo raso con el que superó a Ozer.

El partido se ponía por primera vez de cara para el Betis y más lo iba a hacer. Una agresión de Ethan Mbappé sobre Natan, en forma de codazo, sería revisada por el VAR. Y tras verla en el monitor, el árbitro búlgaro Kabalov decidió enseñar la tarjeta roja al pequeño de los Mbappé. Se quedaba con uno menos el Lille con más de media hora por delante.

La superioridad numérica dio control del partido al Real Betis, que no renunciaba a sentenciar el partido con el cuarto tanto. Aun así, la entrada en los franceses de Olivier Giroud generó dudas a la zaga verdiblanca, acaparando las pocas opciones del Lille en el tramo final del partido. Pero la victoria no se le escaparía a los de Manuel Pellegrini, que regresaban a la Champions 21 años después con triunfo.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: LILLE 2 - REAL BETIS 3 (2-1, al descanso).

--EQUIPOS

LILLE: Berke Ozer; Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro, Romain Perraud (Basar Onal, min.88); Benjamin Andre (Maurits Kjaergaard, min.76), Nabil Bentaleb (Ngal Ayel Mukau, min.46), Ethan Mbappe, Hakon Arnar Haraldsson, Gaetan Perrin (Dilane Bakwa, min.61), Ayase Ueda (Olivier Giroud, min.77).

REAL BETIS: Alvaro Valles; Hector Bellerin, Marc Bartra, Natan (Valentin Gomez, min.61), Junior Firpo (Francisco Garcia, min.81); Pablo Fornals, Facundo Bernal (Marc Roca, min.67), Isco (Alvaro Fidalgo, min.61), Rodrigo Riquelme (Nelson Deossa, min.81), Antony, Troy Parrott.

--GOLES.

1-0, min.12: Ayase Ueda.

1-1, min.33: Marc Bartra .

2-1, min.36: Alexsandro.

2-2, min.49: Marc Bartra.

2-3, min.53: Troy Parrott.

--ÁRBITRO.

Georgi Kabakov (BUL). Amonestó a Olivier Giroud (min.90+4), y, además expulsó con tarjeta roja Ethan Mbappe (min.56), por parte de Lille. Amonestó a Natan (min.56), Facundo Bernal (min.61), Marc Roca (min.71), por parte de Real Betis.

--ESTADIO: Stade Pierre Mauroy.