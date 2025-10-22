El Betis visita Genk con el Top 8 en mente y el Celta busca su segunda victoria del curso

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis visita este jueves al Genk en el Cegeka Arena (18.45), en la jornada 3 de la fase liga de la Liga Europa, con el objetivo de sumar una segunda victoria europea consecutiva que le permita entrar en el Top 8, mientras que el RC Celta recibe en el Abanca Balaídos al Niza (21.00), un duelo en el los gallegos quieren dar continuidad a la victoria conseguida ante el PAOK en su último compromiso continental y así asentarse en los puestos nobles de la clasificación.

El Real Betis afronta en la ciudad belga de Genk su segunda salida europea de la temporada. Y lo hace con cuatro puntos de seis posibles en su casillero, que le han permitido ocupar la novena posición en la tabla clasificatoria. Ahora, ante un Genk que acumula tres puntos, espera lograr un segundo triunfo consecutivo en la competición que le permita asaltar los ocho primeros puestos, que otorgan el billete directo a los octavos de final.

Los de Manuel Pellegrini vienen de salvar un punto de manera 'in extremis' en Liga ante el Villarreal. Ahoras, quieren aprovechar su gran estado de forma para sumar su cuarta victoria en los últimos cinco partidos. Y es que, los verdiblancos están demostrando una alta capacidad competitiva, que les ha permitido sólo haber perdido un partido de los 11 que ha disputado a estas alturas de curso --ante el Athletic Club en Liga--.

Una regularidad que, en parte, está consiguiendo gracias a la dosificación de esfuerzos en sus jugadores. El técnico chileno tiene claro que la profundidad del equipo y las rotaciones son clave para poder competir en Liga, Liga Europa y Copa hasta final de temporada.

En Genk volverá a apostar por jugadores habituales de los compromisos continentales como el trío ofensivo formado por Roro Riquelme, Cedric Bakambu y Chimy Ávila. Los tres fueron titulares en la victoria ante el Ludogorest y no contaron con minutos en La Cerámica ante el Villarreal. Una situación similar a la de Altimira, Lo Celso y Marc Roca, que tampoco jugaron los 90 minutos, y apuntan al once en Bélgica.

Así, gran parte de las aspiraciones de los andaluces en belgas, donde han ganado los dos partidos que han disputado, estarán puestas en Lo Celso y Bakambu. Ambos han demostrado en las dos primeras jornadas, con un gol cada uno, que pueden ser determinantes. El argentino está viviendo un gran inicio de curso, en el que ha marcado dos goles y repartido otros dos, mientras que el congoleño es un clásico en las noches continentales, en las que ya es el máximo goleador histórico del club.

Y por si esto fuera poco, para doblegar a un Genk que ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos como local esta temporada, Pellegrini tendrá en la recámara el 'factor Antony'. El brasileño viene de marcar un doblete en Liga, y en el estreno europeo ante el Nottingham Forest ya fue decisivo con un gol y una asistencia. El que no estará será Sofyan Amrabat, al que el técnico chileno ha preferido dar descanso.

Por su parte, el RC Celta buscará en Balaídos seguir haciendo de la Europa League su particular oasis en un complicado arranque de curso. Los gallegos sólo han sumado una victoria este temporada, y lo hicieron en su último compromiso europeo, ante el PAOK (3-1). Ahora, frente al Niza, que aún no ha estrenado su casillero de puntos y acumula 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria en Europa, quiere volver a sumar de tres en tres.

Un triunfo que permitiría a los de Claudio Giráldez asentarse en la mitad alta de la clasificación, así como poder erigirse como un candidato al Top 8. Sin embargo, la situación complicada que está viviendo en la competición doméstica, donde es decimoséptimo con siete puntos, podría hacer que el técnico gallego opte por un equipo menos reconocible que el elegido ante el PAOK.

Pese a ello, el que apunta a ser la referencia ofensiva es Borja Iglesias. El internacional español está siendo el principal argumento celtiña esta campaña, y ya ha estrenado su casillero de goles en la Liga Europa. Sin embargo, tras seis partidos consecutivos marcando, ahora acumula cuatro, entre club y selección, sin hacerlo. El partido ante el Niza, que ha encajado 13 goles en los cinco partidos como visitante que ha jugado, parece un escenario perfecto para reencontrarse con el gol.

Además del 'panda', se espera arriba al capitán Iago Aspas, que pese a marcar gol en sus dos últimas apariciones --ante PAOK y Atlético de Madrid--, no contó con minutos ante la Real Sociedad. Importante será que siga mostrando ese acierto de cara a gol, ya que uno de los grandes problemas del Celta esta temporada está siendo la falta de gol, habiendo anotado más de un gol en tan sólo un encuentro, entre Liga y Europa League.

En el apartado de bajas, los gallegos no podrán contar con los lesionados Williot Swedberg, Yoel Lago y Mihailo Ristic, mientras en el Niza no estará por problemas físicos uno de los dos goleadores europeos del equipo este curso, Terem Moffi, ni el central Moise Bombito. Sí que estará el ariete español Kevin, autor del único tanto de los franceses en la derrota ante el Fenerbahce, que liderará el ataque de los de Franck Haise junto a Jeremie Boga y Sofiane Diop, que acumula cuatro tantos los últimos cuatro partidos.