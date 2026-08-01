Bisiwu: "Para mí es muy sencillo, estaré donde Flick me necesite"

Jesse Bisiwu - MARC GRAUPERA - FC BARCELONA

El nuevo jugador del Barça confesó su afición por Neymar

"Me gusta encarar al rival"

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del FC Barcelona Jesse Bisiwu explicó que para él su rol de blaugrana es "muy sencillo", ya que piensa "trabajar duro", "darlo todo" y estar donde Hansi Flick le necesite, al tiempo que confesó que empezó a jugar por Neymar.

"Es una gran sensación, me han recibido muy bien. Es como una gran familia. También he recibido una gran bienvenida por parte del entrenador, así que ha sido genial. He hablado con Hansi y voy a hacer todo lo que me pida. Cuando me necesite trabajaré duro y estaré preparado", dijo ante los medios en St. George's Park.

El ex del Brujas, de 18 años, se unió a la concentración blaugrana en Inglaterra, apenas unas horas después del fichaje oficial. Bisiwu tendrá mucha competencia, incluso está por ver si juega en el primer equipo o en el filial. "Para mí es muy sencillo, se trata de trabajar duro, y donde el entrenador me necesite ahí estaré", confesó.

"Como jugador diría que soy un futbolista al que le encanta jugar al fútbol. Me siento feliz con la pelota en mis pies, me gusta el uno contra uno y encarar al rival. Ya sabéis que al Barcelona le gusta trabajar con jugadores jóvenes. Yo estoy aquí para ser uno más, crecer en el Barça y darlo todo", añadió.

Por otro lado, Bisiwu fue preguntado por su jugador favorito. "Mi jugador favorito es Neymar, por su estilo. Es la razón por la que empecé a jugar al fútbol. En mi posición diría que me gusta mucho Raphinha. Es un gran jugador y un futbolista en el que me fijo. Lamine es un jugador muy especial. Todos conocemos sus cualidades, es un jugador extraordinario", terminó.