Los bolsos de Borja Iglesias y Aitor Ruibal se exponen en Legends para combatir el odio

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bolsos de los jugadores del Real Betis Balompié Borja Iglesias y Aitor Ruibal serán exhibidos de forma temporal en Legends The Home of Football presented by LALIGA en Madrid como símbolo para combatir el odio en el deporte.

El pasado junio ambos futbolistas fueron objeto de comentarios de odio por vestir un bolso en un evento. Ante las críticas, los jugadores dieron "una respuesta de gran ejemplo para el fútbol y la sociedad", destacó LaLiga.

Durante la entrega por los jugadores de dichos bolsos, Borja Iglesias destacó la importancia de crear espacios seguros. "Creo que cada uno tiene que sentirse libre y cómodo consigo mismo mientras respete a los demás, y también creo, que tenemos que empezar ya a generar ese ambiente cómodo para que todo el mundo sea como quiera ser", indicó Iglesias.

Por su parte, Aitor Ruibal agradeció el apoyo que están teniendo desde el comienzo de las críticas. "A nosotros nos dan igual los comentarios, pero sí que hay gente que sufre mucho y le reprime a no hacer las cosas que le gustaría. Está claro que todos hemos pasado por el proceso del qué dirá la gente y somos privilegiados por tener a muchas personas detrás, un apoyo que mucha gente no tiene", señaló Ruibal.

Tras estos mensajes de odio, los jugadores béticos recibieron una gran cantidad de mensajes y muestras de apoyo por parte de compañeros y aficionados. En este sentido, LaLiga quiere homenajear a los futbolistas para seguir defendiendo un fútbol libre de odio.

Los dos complementos estarán expuestos en la primera planta de Legends, The Home of Football, en el espacio dedicado a LaLiga. El objetivo de esta exhibición es concienciar de que este tipo de mensajes no pueden tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad actual.

Además, y acompañando el expositor de los bolsos, LaLiga incluirá un manifiesto que ensalza la actitud de sus jugadores. Desde el 10 de julio y hasta el 1 de agosto, la exposición especial estará disponible en Legends.