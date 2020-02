Bordalás: "Un equipo humilde eliminando al todopoderoso Ajax"

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, felicitó a su equipo por una clasificación "histórica" ante el "todopoderoso" Ajax, un pase a octavos de final de la Liga Europa que confirmaron este jueves en Ámsterdam tras una semana de "acusaciones" para calentar el partido.

"Vaya partido y vaya eliminatoria. Hemos tenido que aguantar toda la semana acusaciones que han calentado el partido, acusándonos de cosas falsas, que hemos demostrado en el Johan Cruyff Arena, con tres palos, un gol legal anulado, un tiro a puerta vacía, que si eso es un equipo que se le acusa de defensivo no sé lo que es el fútbol", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Bordalás elogió a su equipo ante un Ajax que no funcionó ante los madrileños como ocurrió en la ida. "Ellos han hecho dos goles, uno en propia, y no nos han tirado a puerta con este ambiente. Hemos podido comprobar que el equipo no se arruga, siempre está entero, siempre da la cara. Han dado una lección de lo que es entrega, trabajo, honestidad y humildad", afirmó.

"Un equipo humilde eliminando al todopoderoso Ajax, que no necesitaba calentar el partido. Vamos a disfrutar, es histórico. Ha sido el partido que más aficionados fuera de casa ha tenido el Getafe. Empezar marcando ha sido importante, empataron rápido pero el equipo nunca bajó los brazos. Si hubiésemos marcado un segundo gol el partido hubiese sido otro", añadió.

Además, sobre el sorteo de este viernes, el técnico azulón prefirió seguir de tapado. "Seguimos siendo un equipo pequeño, tenemos que disfrutar y cuando llegue el sorteo veremos quién nos toca. Lo intentaremos con la dificultad de que son todos equipazos", finalizó.