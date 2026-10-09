Bordalás: "Los jugadores del Barcelona tienen un grandísimo nivel, pero hay que jugar sin complejos"

Archivo - El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, durante el encuentro ante el Real Betis de LaLiga EA Sports. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, consideró que la plantilla del FC Barcelona, rival al que reciben este sábado en LaLiga EA Sports, tiene "un grandísimo nivel", pero que su equipo debe jugar "sin complejos", y además advirtió a sus jugadores de no cometer "errores graves" porque lo pueden pagar "caro" ante un rival que ha tenido "un arranque increíble" y que es "uno de los equipos con mejores estados de forma de Europa".

"Es uno de los equipos con mejores estados de forma de Europa. Ha tenido un arranque increíble, aunque no le achacaría si es el mejor o no. Son jugadores de talla mundial, pero el fútbol se ha vuelto más físico y los equipos y jugadores se han adaptado repitiendo esfuerzos. El Barça me gusta mucho con balón, pero más todavía sin él", valoró Bordalás en rueda de prensa previa al encuentro ante el FC Barcelona de LaLiga EA Sports.

Y es que el técnico azulón consideró "complicadísimo" enfrentarse al líder, sobre todo teniendo en cuenta la "abismal diferencia" entre los presupuesto de ambos clubes. "Muchas veces algunos compañeros se preguntan 'por qué no se ha ganado a este tipo de rivales muchos años'. Mi equipo siempre afronta estos partidos sabiendo las dificultades y lo que debemos hacer para intentar sacar buen resultados. Intentamos tener una mentalidad ambiciosa y ganadora", añadió.

"Para sacar un buen resultado hay que tener una concentración máxima porque es uno de los mejores equipos a nivel mundial, con un estado de forma increíble y va a ser un partido de mucha exigencia", reiteró el entrenador alicantino.

Sobre la ausencia de Raphinha en los blaugranas, Bordalás no le dio importancia porque la plantilla de Hansi Flick es muy amplia y puede doblar posiciones sin notarlo ni resentirlo. "Es verdad que está en un momento de forma increíble, ha hecho 12 goles y la repercusión que está teniendo es increíble", valoró del jugador brasileño.

Además, también analizó el gran potencial de Lamine Yamal. "Todos tienen un grandísimo nivel, pero vamos a intentar hacer un gran partido, estar muy serios y jugar sin ningún tipo de complejos. Lamine es un magnífico jugador, lo está demostrando siendo muy joven con un gran potencial, pero no se puede decir que sea el mejor del mundo porque hay más buenos jugadores", expresó.

Por ello, ante el gran nivel del FC Barcelona, el alicantino tiene clara la importancia de entender el juego y de estar con los cinco sentidos activados. "No puedes cometer errores graves, ni tener pérdidas en zonas de riesgo, a la vez hay que tener la pausa para salir de la presión del rival. Sin duda hay que interpretar bien porque hemos comprobado que ante el Barça, si te equivocas, lo puedes pagar muy caro", avisó.

Asimismo, reconoció que las tres semanas de parón de selecciones han venido "bastante bien al equipo a nivel físico y mental", de cara a un calendario "muy ajustado", con muchos partidos y competiciones. "Durante toda la semana les he estado repitiendo que lo primero que hay que tener para afrontar el partido de mañana es actitud y comportamiento", apuntó un Bordalás que no era "consciente" de que este sábado cumplirá 868 partidos como entrenador.

Sobre las expulsiones sufridas en su equipo, Bordalás admitió que jugar que jugar con inferioridad siempre es "un hándicap". "Insisto siempre a los jugadores que tengan mucho cuidado, no ahora sino a lo largo de mi carrera. Hay que intentar no cometer ningún error y, dentro de nuestras posibilidad, evitar alguna acción que nos pueda perjudicar", manifestó.

Por último, no quiso pronunciarse sobre el fichaje frustrado del lateral derecho Dani Carvajal, ya que para él lo más importante es el partido de máxima dificultad de mañana. "Entiendo perfectamente la pregunta y la respeto, pero no voy a hablar nada de ese tema porque mi mente está en estos momentos única y exclusivamente en el partido de mañana contra el FC Barcelona que es un partido muy importante y de máxima dificultad", zanjó.

"Tenemos a jugadores que han jugado muchos minutos y regularemos el descanso necesario a los que podamos. Intentaremos competir al máximo para ir sacando puntos", concluyó sobre el estado de físico de sus laterales derechos.