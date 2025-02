Bordalás: "Se ha notado la ausencia de Arambarri y Djené"

"No hemos estado al nivel que se necesita para afrontar un partido así"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, confesó que viendo el resultado final ante el Atlético de Madrid de este martes en el Metropolitano "se ha notado la ausencia de Arambarri y Djené", ausentes en el once titular, por "el riesgo alto" que existía por la carga de minutos, y recalcó que no han estado "al nivel" que exigía un partido como este.

"Teníamos jugadores que salían de lesión como es el caso de Mauro Arambarri y Djené que lleva muchísimos minutos. Había un riesgo alto. Ahora, después del resultado efectivamente se ha notado la ausencia de ellos pero nosotros hemos afrontado el partido para intentar pasar la eliminatoria", dijo el entrenador alicantino en rueda de prensa tras el partido de este martes.

Bordalás habló de las "dificultades" de su equipo esta temporada debido a que la plantilla "es limitada en cuanto a efectivos". "Hay muchos jugadores jóvenes que vienen de categorías inferiores, Segunda RFEF, de Primera RFEF... Tienen falta de experiencia y no están preparados para este tipo de partidos y de escenarios", aseveró.

A pesar de todo, el técnico azulón no quiso "quitarle mérito al Atlético de Madrid", pero recalcó que su equipo no estuvo "al nivel que se necesita para afrontar un partido de este de este nivel". "No hemos estado en nuestro nivel. Ahora ya hay que olvidarse de la Copa del Rey y centrarnos en LaLiga, que es lo que realmente nos interesa", manifestó.

"El Atlético estaba a un nivel inmenso. Es un equipo que puede pelear cualquier título, que tiene una plantilla increíble, un equipazo. En el primer tiempo no hemos sabido leer el partido, nos han contragolpeado. No hemos sabido contener cualquier pérdida en campo rival, que se ha convertido en un ataque del Atlético", afirmó.

Preguntado por los debutantes Ramón Terrats y Juan Bernat, destacó la importancia de que "se integren lo antes posible", al mismo tiempo que se mostró "contento porque han conocido a sus compañeros". "Ellos no estarán contentos porque el equipo ha perdido de manera contundente, pero yo estoy contento porque ya han participado, han dispuesto de minutos", concluyó.