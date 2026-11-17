Una de las fotos del reportaje realizado por la revista GQ al delantero del RC Celta Borja Iglesias. - GQ

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero campeón del mundo Borja Iglesias ha comentado que lo mejor de conseguir el Mundial es que la sociedad pudo encontrar "algo en distintos jugadores de la Selección" para sentirse identificada con ellos, algo que es "muy bonito", y ha expuesto que entiendo que muchos compañeros no se posicionen en temas sociales y políticos porque les genera "cierto odio y algo de crispación".

"La sociedad española puede encontrar algo en distintos jugadores de la Selección y eso es muy bonito, porque genera esa emoción tan bonita que pudimos vivir, obviamente al ganar, pero ya no solo al ganar, sino durante el camino. El cariño que recibíamos era hacia cada jugador, pero también de cada ciudad, de cada estatus social: todos convivíamos con ese objetivo de querer ganar el Mundial y disfrutar de ello", afirmó el delantero campeón del mundo del RC Celta en una entrevista en GQ.

Borja Iglesias señaló que lo que más le dicen y le "enorgullece más que nada", incluso "más que el Mundial", después de haber ganado el título en Estados Unidos es que le den las gracias "por ayudar, por ser consciente y por ser un ejemplo" para los niños.

El delantero gallego habló sobre los vídeos grabados con su cámara personal, algo que surgió "como cuando alguien se plantea un viaje de vacaciones y se lleva una cámara". "A posteriori, viendo todo lo que ha sucedido y cómo ha terminado, creo que todavía merece más la pena enseñarlo y cobra más sentido", añadió.

"Durante el proceso del Mundial hay momentos en los que hay dudas o miedo por una eliminatoria o un rival. Creo que es bonito ver ese viaje y también notar cómo la confianza de todos era que habíamos llegado a Estados Unidos para pelear por ganarlo", confesó.

En cuanto a posicionarse en temas políticos y sociales, el 'panda' explicó que entiende que algunos de sus compañeros elijan no hacerlo. "La forma que tenemos algunos de posicionarnos nos genera mucho amor, pero también nos genera cierto odio y algo de crispación, tanto en los estadios como en las redes, sobre todo. Pero por otra creo que somos muy afortunados y tenemos un altavoz bastante importante", valoró.

Sobre su posicionamiento ante el caso Rubiales, reseñó que sabía que "a nivel personal iba a tener unas consecuencias" y que aunque las pensó antes, cuando van sucediendo le impactaron y jodieron. "Al poco tiempo también sentía que era donde quería estar. Sabía que era realmente lo que quería movilizar y que era mucho más importante que el hecho de que yo estuviera en un sitio o en otro", recordó.

Un Borja Iglesias que reveló que muestra su vulnerabilidad a sus compañeros: "Yo lloro porque tengo la confianza para hacerlo con ellos, porque los quiero. Ahora mismo lo que estoy diciendo cuando lloro es que simplemente necesito que me digan 'tranquilo, estoy contigo, te voy a ayudar, dame un abrazo'".

Por último, aseguró que no se quitará su característica barba mientras siga dedicándose a jugar a fútbol de manera profesional. "Hace poco alguien me preguntaron: ¿Algún día te vas a quitar la barba? Y le dije: ¿Algún día? Pues sí, pero creo que, mientras juegue al fútbol, no. Ya la voy a mantener".