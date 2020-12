Del Bosque: "Qué mejor equipo para Messi que el Barça si quiere llegar en las mejores condiciones a Catar"

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque cree que si Leo Messi tiene el deseo de "llegar en las mejores condiciones" al Mundial de Catar de 2022 no tiene "mejor equipo" para lograrlo que el FC Barcelona, y tampoco descartó la presencia del joven Pedri en la Eurocopa del año que viene para la que no duda de la candidatura de una España que está actualmente "en un buen momento y con buenos jugadores".

"Me da la impresión de que su objetivo es querer llegar al Mundial de Catar y eso significa que debe estar en un equipo de la elite, y qué mejor que el Barça. Si se va a otra liga menor a lo mejor no llega en las mejores condiciones", expresó Del Bosque este lunes durante su participación en los 'Diálogos Paralímpicos' organizados por la agencia Servimedia.

El salmantino, que vio "normal" que el argentino no quisiese entrar en los "temas más 'calientes'" durante la entrevista de este domingo con Jordi Évole, señaló al '10' como "el mejor de esta época, o de todas", y argumentó que después de tanto tiempo a gran nivel el que haya dado "un pequeño bajón es consecuencia también de que equipo ha bajado".

"Estamos en una época de irregularidad en los 'grandes' que es natura porque hay muchos partidos, se juega cada tres días y es complicado", añadió Del Bosque, que no esconde que "es ley de vida" lo que le puede estar pasando a Messi. "Cada uno tenemos nuestro final y él no va a ser una excepción", apuntó,

En este sentido, tras los halagos que dedicó el argentino a Pep Guardiola, se mostró "seguro" de que el técnico catalán "ha sido exigente" con el '10' y que ambos tuvieron "sus encontronazos". "Pero se valoran el uno al otro y son dos grandes talentos", admitió.

Por otro lado, el exseleccionador nacional también habló de la EURO 2020 del año que viene y para la que ve a España como una de las candidatas. "Creo que sí, ha habido una transición lógica y dulce, se fue gente muy importante y han venido nuevos y jóvenes de gran futuro y gran presente. Desde 2012 hemos ido a menos, pero ahora estamos en un buen momento y con buenos jugadores", remarcó.

Del Bosque, que elogió "la gran suerte" de haber contado en su etapa como seleccionador con "una generación buena y normal que supo entender lo que es un vestuario", no esconde las opciones de que en la cita pueda estar ya el joven Pedri. "Luis Enrique no tiene ningún miedo a la edad, ni a la camiseta ni a donde ha nacido uno, sólo ve si es bueno o malo. A veces las prisas no son buenas, pero hay otros casos que ese trayecto se lo saltan, como pudo ser Raúl", indicó, destacando la sensación de que al canario haya sido "apadrinado un poco por Messi".

LA SUPERLIGA PUEDE CONVERTIR AL FÚTBOL "EN UN DEPORTE DE INSACIABLES"

Sobre las palabras de Iker Casillas en su docuserie 'Colgar las alas' y su suplencia en la EURO 2016 y su negativa a no jugar ante Croacia el último choque, consideró que hicieron lo que pensaban que era "mejor". "No recuerdo que le dijera directamente si quería jugar, me imagino que el entrenador de porteros (José Manuel Ochotorena) le preguntaría y luego tomamos la decisión más oportuna, pero sé apreciar lo que Iker ha dado al Real Madrid y al fútbol español", afirmó, contento por la vuelta del exportero a un Real Madrid que "debe rodearse de los mejores".

Además, confesó que no le gusta el proyecto de la Superliga porque "no es sano para el deporte ni para el fútbol español" y porque corre el riesgo de convertir al fútbol "en un deporte de insaciables". "Cuanto más dinero tienen los clubes más se lo gastan", puntualizó.

Preguntado por LaLiga Santander, Del Bosque cree que está "muy competida", con el Atlético "muy bien", el Real Madrid recuperando su "sitio" y sin descartar "a los que están por detrás", y opinó que pensaba que el VAR "iba a ser más eficaz". "Hay jugadas tremendamente complicadas. Hay cosas que puede ser que hayan mejorado y otras que enturbiamos. Lo más importante es tener confianza en que los árbitros son gente honesta", resaltó.

Del Bosque no se olvidó del auge del fútbol femenino, que ha progresado "una enormidad" y la importancia de la llegada del Real Madrid porque "una institución tan grande" no podía quedarse al margen, y el "acierto" de Javier Tebas de poner en marcha LaLiga Genuine para personas con discapacidad. "Tendrá sus defectos, pero cree en ella porque si no, difícilmente saldría adelante. Es emocionante, divierte y facilita la integración de mucha gente", agregó.

El extécnico del Real Madrid reconoció que fue entrenador profesional "de casualidad" y su malestar por algunos gestos de los jugadores cuando son cambiados y "no tienen esa generosidad que deben tener en un equipo". "Habría que hacer hincapié en que la gente tuviera un comportamiento adecuado", avisó, sin ocultar que el fútbol es "una herramienta perfecta" para la educación de los chavales, pero en el que "hay que aceptar la derrota con total normalidad".

"ME IMPRESIONÓ EL MUNDIAL DE FÚTBOL-5 DE MADRID"

El salmantino tocó otros temas de actualidad como la "situación desagradable" que está ocurriendo con Don Juan Carlos de Borbón, el cual le concedió el título de Marqués tras conquistar el Mundial en 2010. "Tuve una relación correcta con él. Ha hecho cosas muy buenas en un momento difícil del país y tampoco podemos aplaudir si ha hecho algo malo, pero ahí están los que tienen que juzgarlo", recalcó el exseleccionador que no ve a los políticos como "un estorbo".

Del Bosque fue el encargado de hacer el saque de honor del Mundial de Fútbol-5 para Ciegos que organizó Madrid en 2018 y el cual le impresionó, sobre todo "la habilidad y técnica" de algunos jugadores. "La organización me pareció perfecta y salió todo muy bonito. Tiene vistosidad y hay que apoyar estos deportes más minoritarios. Me sentí como en casa, quedó precioso y fueron días estupendos", detalló.

Finalmente, el exfutbolista manifestó su alegría por vivir "días fantásticos" por la aparición de las vacunas contra el coronavirus y habló de su relación con su hijo Álvaro, aquejado de síndrome de Down. "Mi mujer y yo no hemos hecho muchas diferencias, tomamos decisiones justas y para nosotros ha sido buenísimo. Se ha integrado en el mundo laboral y social, juega al fútbol sala y es feliz. Lo que pretendíamos con él está sucediendo. Los primeros momentos fueron un 'shock' grande, pero está siendo una vivencia fantástica", sentenció.