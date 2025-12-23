Del Bosque: "Tenemos selección para volver a ser campeones del mundo, sin presumir y con cautela"

Archivo - Vicente del Bosque durante la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2022. - Antonio Gutiérrez - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exseleccionador nacional Vicente del Bosque dejó claro que la selección española de fútbol tiene equipo "para volver a ser campeones del mundo" en la cita del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México; mientras que recordó su paso por el banquillo de España como "una época muy agradable" donde sacó el máximo rendimiento.

"Ahora estamos en un periodo preMundial y tenemos un objetivo de volver a ser campeones del mundo. Sin presumir y con cautela. Tenemos la esperanza de ser campeones, tenemos selección para ello", manifestó el exseleccionador nacional de fútbol en una entrevista por los Premios María de Villota.

Vicente Del Bosque, que ha sido galardonado con el Premio María de Villota en su edición de 2025, reconoce que los meses antes del Mundial de 2010 tenían el sentimiento de que podían ganar el título. "Cuando perdimos con Suiza les dije a los jugadores de forma jocosa 'si ganamos los próximos seis partidos, seremos campeones del Mundo'. Era una esperanza que teníamos. En aquellos años, era dar un paso inasumible", aseveró.

"Fue una época muy agradable. Fueron 114 partidos y, en todo ese tiempo, solamente tuvimos un expulsado. Siempre tuvimos un ambiente muy bueno. Sacamos el máximo rendimiento", valoró sobre su etapa como seleccionador nacional entre 2008 y 2016.

Por ello, ahora tiene también "la esperanza" de que el combinado español vuelva a alzarse con el entorchado mundial. "Esta primera etapa se devalúa un poco al entrar más equipos, pero también es bueno que la FIFA socialice el fútbol. Es un grupo para clasificarse, con el cuidado y máximo respeto a todo el mundo. Los jugadores saben que tienen que poder dar todo en el campo", opinó sobre la fase de grupos.

Del Bosque, que lleva ligado al fútbol desde los años sesenta, cree que "la esencia no ha cambiado" en este tiempo, aunque sí ha evolucionado. "Un equipo de fútbol tiene singularidades como que juegan 11 y se quedan 14 sin jugar. Es un deporte de emociones. Ha evolucionado en cuanto a la calidad, la preparación física, táctica... Ha ido a mejor. Aquellos que jugaban bien hace cuarenta años, jugarían bien ahora", confesó.

"Ahora se juega cada tres días. Los entrenadores tienen que utilizar toda la plantilla. Tienes que utilizar a todos. Esa es la gran labor del entrenador en estos momentos. En cuanto al ruido que rodea al fútbol, pienso que es positivo. Nadie tiene la verdad absoluta del fútbol", señaló.

El salmantino reconoció que siempre pensó "que iba a ser un entrenador formativo", pero finalmente terminó dirigiendo al primer equipo del Real Madrid. "He intentado tratar siempre a la gente de la misma forma que me trataban a mí de chaval. Siempre he tratado de construir un buen vestuario, sano. Eso es muy importante", apuntó.

"Estar en el Real Madrid es más fácil que estar en otros equipos. Veníamos de ganar en 1998 y en el 2000 y el 2002. Tuvimos un gran momento. El Real Madrid hizo una hazaña", explicó.

Del Bosque se siente "un privilegiado" por haberse podido dedicar al fútbol "saliendo del barrio". "He estado en el Real Madrid 37 años; siempre en un mismo club. He sido feliz jugando al fútbol", indica al mismo tiempo que afirma que Pirri y Amancio son los dos mejores jugadores con los que ha coincidido. "Son de mi época, luego me quedo con Raúl, Fernando Hierro, Zidane o Ronaldo. Todos eran sensacionales", expresó.

Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento por el Premio María de Villota: "Estoy alejado del mundo del motor, pero todos conocemos por lo que pasó la familia Villota. Lo de María fue un shock para todo el mundo y algo insospechado. Este es un Premio que es el amor del padre sobre una hija. El palmarés de los premios es espectacular. Eso también indica que es un país estupendo y con unos grandes deportistas. Eso es un muy buen síntoma para este país".