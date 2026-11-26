November 26, 2026, Vigo, Vigo, Spain: VIGO, SPAIN - NOVEMBER 26: Iago Aspas (Celta) celebrating his goal during UEFA Europa League match between RC Celta and AFC Bournemouth at Estadio Balaídos on November 26, 2026 in Vigo, Spain. - Catia Silva / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta de Vigo ha perdido en casa este jueves por 1-2 al AFC Bournemouth durante la jornada 5 en la liguilla de la Europa League, malgastando los gallegos haberse adelantado con un golazo de Iago Aspas en la primera mitad y viéndose remontados tras el descanso con los tantos de Álvaro Rodríguez y de Rayan.

En el Abanca Balaídos, los locales comenzaron entonados y ya asustaron en el minuto 11. Aspas bajó al centro del campo para montar el ataque con ayuda de Sergio Carreira para abrir al costado izquierdo para Couhaib Driouech; éste recortó hacia dentro y conectó un duro derechazo, preludio de un gol anulado a Pablo Durán en el rechace abajo del guardameta.

En el 19', Carreira centró al interior del área rival y Aspas remató de chilena, con paradón del portero; la jugada siguió y solo 11 segundos más tarde el propio Aspas recibió la pelota, pisó área y se perfiló para meter un zurdazo al palo lejano. Para colmo del Bournemouth, Bafodé Diakité fue expulsado en el 22' por pisar el tobillo de Driouech en un balón dividido.

A la media hora de encuentro se anuló otro gol a Durán por fuera de juego, más justito que el anterior. Los 'cherries' atacaron con empeño pese a estar con un hombre menos; David Brooks en el minuto 37 metió un pase raso desde la frontal del área para Justin Kluivert y éste desde el lado derecho disparó rápidamente, aunque Ionut Radu paró bien colocado.

El mismo Kluivert en el 40' centró desde banda derecha para el cabezazo de Álvaro Rodríguez, desviado, y un minuto después lo intentó Amine Adli con un zurdazo desde fuera del área, que atrapó Radu a bote pronto. Así el equipo inglés mantuvo buen tono competitivo hasta el descanso y consiguió premio nada más volver de los vestuarios, con su empate tempranero.

Escorado a la derecha, Adli recibió en zona de tres cuartos y envió un centro al corazón del área, donde Álvaro Rodríguez cabeceó lo suficiente para hacer el 1-1. Claudio Giráldez se aguantó los cambios, pero acabó sacando a Williot Swedberg y el Celta mejoró. Primero Aspas probó suerte con un tiro lejano y luego Swedberg se topó con la zaga en otro remate.

De nuevo esa conexión dio frutos con centro del capitán y mal cabezazo de Swedberg, a lo que el Bournemouth contestó con el 1-2 en el 78'. Adrien Truffert ganó un forcejeo a Carreira y Marcus Tavernier canalizó el ataque para asistir al certero zurdazo raso de Rayan. El Celta achuchó con oficio y vio anulado un gol de Ferran Jutglà por fuera de juego, un golpe moral.

El último cuarto de hora de partido se le atragantó al conjunto vigués, que solo tiene tres puntos y se complicó con esta derrota su propósito de avanzar a dieciseisavos de final. Por su parte, los 'cherries' llegaron a los 15 puntos tras su quinta victoria en otras tantas jornadas celebradas.