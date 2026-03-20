El Bournemouth rescata otro empate en la Premier League ante el Manchester United

20 March 2026, United Kingdom, Bournemouth: Bournemouth's Alex Jimenez (L) and Manchester United's Matheus Cunha battle for the ball during the English Premier League soccer match between AFC Bournemouth and Manchester United at the Vitality Stadium. Phot - Andrew Matthews/PA Wire/dpa

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Manchester United ha firmado este viernes un 2-2 en su visita de la jornada 31 al AFC Bournemouth, equipo que ha empatado así su quinto partido seguido en una Premier League donde transita la zona media, mientras que los 'diablos rojos' han malgastado una ocasión para reforzar su tercera posición.

En el Vitality Stadium, la primera mitad sin goles dio paso a una segunda donde Bruno Fernandes abrió la lata de penalti en el 61'. Solo tardó seis minutos Ryan Christie en meter el 1-1, con un derechazo raso desde el balcón del área y ajustado al poste; luego un autogol de James Hill significó el 1-2 (71'), pero Junior Kroupi de penalti marcó el 2-2.

A pesar de que Alex Scott en el 76' estrelló en el larguero un tiro lejano, el marcador no se movió y las tablas hicieron que el Bournemouth alcanzase los 42 puntos en la mitad de la tabla liguera, mientras que el Manchester United se quedó con 55 puntos y podría ver acechado su tercer puesto si el Aston Villa derrota al West Ham en la sesión del domingo.