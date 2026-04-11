Boyé rescata un punto de fe en Anoeta y el Elche también cree tras ganar al Valencia

Lucas Boyé y Toni Martínez con el Deportivo Alavés - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés, gracias a un gol de Lucas Boyé en el minuto 97, ha rescatado un punto ante la Real Sociedad (3-3) para mantenerse lejos de los puestos de descenso en LaLiga EA Sports, durante una 31ª jornada en la que el Elche CF ha batido por 1-0 al Valencia CF con una diana de Lucas Cepeda mediada la segunda parte.

En Anoeta, en el duelo que abría la tanda sabatina, los visitantes se adelantaron en el marcador hasta en dos ocasiones, pero sus ventajas fueron inmediatamente neutralizadas por el equipo donostiarra, pendiente ya de la final de Copa del Rey Mapfre que disputará el 18 de abril ante el Atlético de Madrid en el Estadio de La Cartuja (Sevilla).

En el minuto 3, tras una pérdida de Luka Sucic, Abde Rebbach puso un centro que Duje Caleta-Car acabó introduciendo en su propia portería. El defensa croata intentó resarcirse poco después con un cabezazo que despejó Antonio Sivera, pero fue Sucic, antes de que se cumpliese el primer cuarto de hora, quien se encargó de igualar el duelo con un tiro cruzado desde la frontal, imposible de parar para el portero alicantino.

Volvió a golpear el Alavés en el minuto 24 tras una acción en la que Beñat Turrientes, quien no se entendió con Alex Remiro, hizo un despeje que acabó rebotando en Ibrahim Diabaté para colarse en el fondo de las mallas. Tres minutos más tarde, la Real neutralizó nuevamente el gol visitante con una jugada ensayada en saque de esquina; Turrientes chutó desde fuera del área, el esférico tocó primero en el palo y luego en la espalda de Sivera, para convertirse finalmente en el 2-2.

En la reanudación, Orri Óskarsson adelantó (min.60) a los de Rino Matarazzo aprovechando una dejada de cabeza de Take Kubo, quien regresó tras casi tres meses de baja. Casi a la vez que los locales celebraban el 3-2, entró en el campo un Lucas Boyé vital en el desenlace, sobre todo tras ser expulsado Sergio Gómez por su pisotón a Carles Aleñá.

En superioridad numérica, los pupilos de Quique Sánchez Flores rescataron un empate en la última jugada, gracias a un impresionante remate a la escuadra de Boyé. Ese resultado colocó al Alavés con 33 puntos, alejado un poco de la zona baja, mientras que por su parte el cuadro 'txuri-urdin' alcanzó las 42 unidades, a dos del sexto puesto.

Del final de ese encuentro estuvieron atentos en el Estadio Martínez Valero, donde hubo otro derbi autonómico. En la primera mitad llevaron el dominio los 'ches', pero teniendo la mirilla desviada en una ocasión de Lucas Beltrán al cuarto de hora y en otra de Filip Ugrinic en el 36'.

Tras el descanso, el conjunto local mejoró y Rafa Mir merodeó el gol en el 58' con un derechazo raso, algo forzado desde un lateral del área, y que desvió a córner el portero rival. Aunque respondió José Luis Gayà con un remate sin tino, el Elche claramente esta creciendo y tuvo premio en el minuto 73 gracias a un ataque bien canalizado por Aleix Febas.

La zaga valencianista ajustó entonces muy mal y el pase filtrado para Lucas Cepeda lo dejó prácticamente solo delante del guardameta, lo cual no desaprovechó y marcó el 1-0 con un zurdazo al lado contrario del que se había tirado Stole Dimitrievski. Pese a que quedaba bastante tiempo por delante, los pupilos de Carlos Corberán apenas generaron peligro.

Más allá de un cabezazo de Hugo Duro en el tiempo de descuento, a la salida de un córner y que se marchó fuera por poco, el Valencia careció de pólvora y consumó una derrota que lo deja con 35 puntos; en cambio, el equipo franjiverde alcanzó los 32 puntos y salió momentáneamente del descenso.