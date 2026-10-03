Brasil cumple con goleada en su amistoso contra India

Archivo - Vinicius Junior, Brasil - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección de Brasil se impuso con pegada (0-4) a India en un amistoso celebrado este sábado en Calcuta, con dos goles de Samuel Lino en la segunda parte y la participación de los delanteros del Real Madrid Vinícius y Endrick.

Los de Carlo Ancelotti, sin un Raphinha que dejó la convocatoria por lesión tras el segundo choque contra Australia, sacó una novedosa 'canarinha', donde aprovechó sus minutos Lino. Brasil, una de las decepciones del Mundial 2026, completó su gira con brillo. Estevao y Pedro marcaron en el primer tiempo.

Vinícius fue titular y jugó toda la primera parte, mientras que Endrick saltó al terreno de juego en el 60'. Los muchos cambios al descanso dejaron a Brasil a merced de la reacción local, aunque los fallos atrás condenaron a India ante Lino, en un partido marcado por el fuerte calor y la humedad.