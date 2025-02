Bryan Zaragoza: "Es un buen momento para meterle mano al Real Madrid"

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El extremo de Osasuna Bryan Zaragona, cedido por el Bayern de Múnich, aseguró que si hay un momento de "meterle mano" al Real Madrid es en el partido de LaLiga EA Sports del próximo sábado (16.15) que disputarán 'rojillos' y madridistas en El Sadar, ya que considera que es Carlo Ancelotti puede introducir rotaciones pensando en el encuentro de Liga de Campeones del próximo miércoles ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu.

"Creo que es un buen momento para meterle mano al Real Madrid. Aunque salga uno y entre otro, en el Madrid siempre suelen competir bien. Pero creo que si hay un momento de meterle mano al Real Madrid es ahora", declaró Zaragoza en una entrevista exclusiva a Kosner, patrocinador principal del equipo 'rojillo', recogida por Europa Press.

El jugador malagueño se ha deshecho en elogios hacia el conjunto blanco, destacando que "es un muy buen equipo, uno de los mejores", y que si no pueden ganar, intentarán "sumar". "Todos queremos jugar contra ellos y más aquí en nuestro campo, con nuestra gente y nuestra afición. Intentaremos darles una alegría", reconoció.

"Enfrentarte contra jugadores de esa talla mundial, todo el mundo quiere y a todo el mundo le gusta. A mí me encanta jugar contra ellos, siempre los vemos y al final son los mejores. Siempre gusta jugar contra ellos", afirmó Zaragoza, quien destacó especialmente a Vinícius Júnior.

Un factor decisivo de cara al partido frente al Real Madrid será el apoyo de El Sadar, del que el malagueño destaca que "te lleva en volandas". "Es mucho para nosotros, te lleva en volandas. Nosotros, aunque estamos concentrados y estamos viviendo el partido, vivimos que la gente está con nosotros y eso nos da para sacar más fuerzas", explicó.

El partido de este sábado será el cuarto para Zaragoza desde que volvió de la fractura en el quinto metatarsiano que sufrió el pasado mes de diciembre y que aún no le permite estar a su mejor nivel. "Aún me falta un poco, pero creo que ya estoy listo. Ya llevo tres partidos, el otro día jugué de titular y me siento bien para dar el máximo ya", aseguró.

"Aparte de que estaba en mi mejor momento, no había pasado por ninguna lesión hasta ahora y me llegó ese palo duro que me costó y lo pasé un poco mal. He sabido sobreponerme a la lesión y estoy muy bien", aseguró el 'rojillo', que valora el día del debut como el más especial, destacando también la victoria frente al FC Barcelona (4-2), en un partido en el que dio un gol y una asistencia.

Finalmente, declaró que en un primer momento no tenía pensado salir del Bayern de Múnich, pero que finalmente cambió de opinión. "No tenía pensado salir de Alemania, pero después me di cuenta de que yo quería jugar, no quería estar otra vez parado mucho tiempo y quería disfrutar del fútbol", aseguró.

"Me llegaron ofertas demasiado importantes, pero yo al final lo que quería era jugar y disfrutar y se pudo dar mi vuelta a España. Cuando me llamó Braulio, resolvimos en diez minutos. Yo le fui sincero y él me fue claro", explicó Zaragona.