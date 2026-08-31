Budimir amarga el récord de Soria

Ante Budimir celebra su gol en el CA Osasuna-Getafe CF en El Sadar - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CA Osasuna ha superado al Getafe CF (1-0) y ha sumado este lunes su segunda victoria consecutiva para mantenerse en la zona alta de LaLiga EA Sports, gracias a un solitario gol de Ante Budimir con el que los de Luis Miguel Ramis siguen invictos y aguan la fiesta del guardameta azulón David Soria, que se convirtió en el jugador con más titularidades consecutivas en la máxima competición española, con 193.

El centrocampista Ramón Terrats fue el primero y casi el único que lo intentó en El Sadar con un chut desde el centro del campo, aprovechando que Sergio Herrera estaba adelantado, que se marchó por encima del larguero. Las defensas parecían imponerse y las ocasiones prácticamente brillaron por su ausencia en los primeros 45 minutos.

Superada la media hora, Luis Miguel Ramis se vio obligado a realizar el primer cambio por la lesión de Jorge Herrando, y cuando se consumía el tiempo un agarrón de Djené sobre Ante Budimir, revisado por el VAR, ofreció a los navarros la oportunidad de adelantarse desde el punto de penalti; el croata se plantó ante los once metros y superó a Soria con un lanzamiento raso (min.45+2).

En la reanudación, un disparo demasiado cruzado de Andrés García acabó en las botas de Enes Ünal, que solo tuvo que empujar la pelota; sin embargo, el colegiado lo anuló al entender que el turco estaba adelantado cuando remató el valenciano, que poco después abandonaba lesionado el terreno de juego.

Herrera todavía apareció con una mano salvadora para desbaratar una ocasión de Terrats, y Kike Barja respondió con un disparo que se fue rozando la escuadra. El marcador ya no se movió y Osasuna, invicto -dos triunfos y un empate-, se coloca cuarto; los de José Bordalás, en cambio, se quedan con tres puntos -dos derrotas y una victoria-.