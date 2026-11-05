Budimir: "La mejor respuesta a lo que tenemos detrás es el día a día"

Ante Budimir posa con sus dos Premios Factor K de Kosner - KOSNER

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero croata del CA Osasuna, Ante Budimir, tiene claro que "la mejor respuesta" a su actual mal momento deportivo en LaLiga EA Sports, donde están a un punto de la zona de descenso, es el "día a día" donde deben "trabajar fuerte y con ganas", y cree que deben estar "superconcentrados" y "cuidar todos los detalles" para sacar la victoria este fin de semana ante el Athletic Club.

"La mejor respuesta a lo que tenemos detrás es el día a día. El día a día es trabajar fuerte, estar superconcentrados, con ganas, con confianza y pensando en el partido que tenemos por delante. Creo que son cosas muy importantes y que solo así se sale de las situaciones difíciles", aseguró Budimir tras recoger los dos primeros galardones del Premio 'Factor K' de Kosner, patrocinador del conjunto 'rojillo', por sus actuaciones en agosto, septiembre y octubre.

El internacional espera que puedan mejorar en la visita de este sábado del Athletic Club, "un partido de mucha importancia para todos" y que "te exige estar superconcentrado y cuidar todos los detalles". "Creo que es lo que necesitamos en este momento para salir triunfadores el sábado", advirtió.

A nivel personal, el delantero del equipo navarro reconoce que una de las claves para su buen inicio es "estar sano y disponible, y tener la confianza de todos y del míster". "Es importante estar en el campo, tengo esto y luego las cosas salen", subrayó.

Budimir también tiene claro que la afición de El Sadar "es muy importante". "Es verdad que ellos no juegan, no marcan ni defienden la portería, pero sí que son muy importantes. En estos momentos es muy importante saber quiénes son nuestros compañeros y quién es nuestra afición", remarcó.

Finalmente, en cuanto al reconocimiento recibido, el goleador fue claro. "Cuando no logras los éxitos que quieres, todo lo individual pasa un poco a un segundo plano. Todos los elogios, premios o lo que sea no tienen tanto valor como nos gustaría. Estoy aquí para ganar partidos y, por el momento, nos está costando un poco", confesó.