La Bundesliga amonestará con amarilla por la 'Ley Prestianni'

Archivo - Balón de la Bundesliga. - Harry Langer/dpa - Archivo

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 28 Jul. (EP/DPA) -

La Bundesliga no adoptará todas las reglas arbitrales que se aplicaron durante el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, entre ellas la conocida como 'Ley Prestianni' y amonestará con amarilla en lugar de roja por hablar tapándose la boca, confirmó la Federación Alemana de Fútbol (DFB) a la agencia Dpa.

La principal diferencia será que los futbolistas que se tapen la boca con la mano durante un enfrentamiento con un rival recibirán solo una tarjeta amarilla y no serán expulsados. La decisión fue tomada por la comité de árbitros de la DFB, encabezada por su director gerente, Knut Kircher, junto con la conocida como Comisión de Fútbol de la Bundesliga.

Durante el Mundial, esa conducta fue sancionada con tarjeta roja. Los jugadores Miguel Almirón de Paraguay y Piero Hincapié de Ecuador fueron expulsados por ese motivo.

Otra diferencia respecto del torneo mundialista es que, en el fútbol profesional alemán, el VAR no podrá intervenir para revisar decisiones relacionadas con los saques de esquina.

En cambio, otras modificaciones reglamentarias sí entrarán en vigor tanto en la primera como en la segunda división. Entre ellas, los árbitros podrán realizar una cuenta regresiva de cinco segundos no solo cuando el portero retenga el balón demasiado tiempo sino también antes de un saque de banda o un saque de portería. Si el equipo no reanuda el juego dentro de ese plazo, la posesión pasará al rival.

También se endurecerán las normas para las sustituciones. Los equipos deberán completar los cambios con mayor rapidez. De lo contrario, correrán el riesgo de jugar durante un minuto con un futbolista menos.

Además, cuando un jugador reciba atención médica dentro del campo o el partido se detenga para asistirlo, deberá abandonar el terreno de juego y esperar un minuto antes de volver a ingresar.

La medida busca desalentar la pérdida deliberada de tiempo mediante lesiones simuladas. Quedan exceptuados los casos de choques entre jugadores, traumatismos en la cabeza o faltas que deriven en una tarjeta.

Por último, la Bundesliga también adoptará una de las novedades del Mundial: el VAR estará obligado a revisar la segunda tarjeta amarilla que reciba un futbolista cuando esta implique su expulsión.