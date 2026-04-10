La Bundesliga recorta distancias a LaLiga por la quinta plaza Champions

El jugador del Bayern Múnich Harry Kane disputando un balón junto a Thiago Pitarch. - Peter Kneffel/dpa

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Bundesliga alemana ha recortado puntos en la última jornada europea a LaLiga EA Sports en la lucha por el segundo puesto de ránking de ligas europeas, que permite una plaza extra de cara a la Liga de Campeones del próximo año para la competición que la ocupe, aunque la distancia del campeonato español sigue siendo importante.

El pleno de victorias de los equipos alemanes en la jornada de ida de cuartos de final en las tres competiciones europeas --Bayern Múnich en Champions, Friburgo en Europa League y Mainz en Conference League--, sumado a las derrotas de Real Madrid, RC Celta y el empate del Real Betis, han permitido a la Bundesliga recortar 0.232 puntos a LaLiga EA Sports en el ranking de Ligas de la UEFA.

Sin embargo, la renta de la competición española sigue siendo importante, con 0.621 puntos de ventaja para la liga española. Además, el duelo entre FC Barcelona y Atlético de Madrid garantiza un representante español en las semifinales de la Liga de Campeones, los mismos que podría tener la Bundesliga. En el caso de la Liga Europa, la derrota contundente del Celta en Friburgo apunta a que serán los germanos los que avancen, un golpe al que España puede responder si el Real Betis también lograra pasar.

UN DOBLE DUELO EN SEMIFINALES LALIGA-BUNDESLIGA PUEDE SER CLAVE

En el caso de que Real Betis y Friburgo accedieran a las semifinales de la Liga Europa, ambos equipos se medirían por un puesto en la final. Una eliminatoria en la que España podría casi confirmar su quinta plaza si los andaluces salieran victoriosos. Además, en la Conference League, serían Rayo Vallecano y Mainz los que, presumiblemente, se enfrentarán en semifinales. Otro duelo LaLiga - Bundesliga que, aunque reparte menos puntos para el ranking se antojaría decisivo.

Así, pese a que España ha perdido distancias con Alemania, los conjuntos germanos necesitarían una actuación casi perfecta en las tres competiciones para asaltar el segundo puesto. Pese a ello, los clubes de LaLiga no deben descuidarse, ya que, pese a tener según la estadística un 90% de opciones de acabar segunda, la Bundesliga sigue manteniendo opciones matemáticas.