Buonanotte refuerza la parcela ofensiva del Elche

Archivo - Facundo Buonanotte - Joris Verwijst / Orange Pictures / AFP7 / Europa P

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista argentino Facundo Buonanotte se convirtió en nuevo jugador del Elche CF este viernes, cedido por el Brighton de la Premier para reforzar el frente ofensivo franjiverde.

"El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el Brighton & Hove Albion para la incorporación de Facundo Buonanotte, que llega al conjunto franjiverde en calidad de cedido para la temporada 2026/27", anunció el conjunto ilicitano.

El futbolista argentino, de 21 años, se convierte así en nuevo jugador del Elche CF de cara a una nueva temporada en LaLiga EA Sports, incorporación que se suma a la llegada de Javi Morcillo y Fer Niño, además de la compra de los cedidos Víctor Chust y Gonzalo Villar.

Buonanotte, de 21 años, inició su trayectoria en las categorías inferiores de Rosario Central, donde debutó con el primer equipo en febrero de 2022. Su irrupción en el fútbol argentino despertó el interés de varios clubes europeos y dio el salto a la Premier League para incorporarse al Brighton & Hove Albion.

Durante su etapa al sur de Inglaterra disputó 50 partidos oficiales y marcó cinco goles antes de afrontar una nueva experiencia en la Premier con el Leicester City, donde completó la temporada 2024/25 como cedido. Con el conjunto de los Foxes sumó 35 encuentros y seis tantos para seguir creciendo.

La pasada campaña, el internacional con Argentina jugó cedido en el Chelsea FC y el Leeds United. El Elche destaca a Buonanotte como "un futbolista versátil, con capacidad para actuar como mediapunta, extremo o interior ofensivo". "Destaca por su calidad técnica, visión de juego, desequilibrio en el uno contra uno y facilidad para generar ocasiones de gol, cualidades que aportarán creatividad y dinamismo al ataque franjiverde", termina la nota.