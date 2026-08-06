El Elche CF suma proyección a su centro del campo con Javi Morcillo

Archivo - Javi Morcillo, en un partido con el Atlético de Madrid. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF ha alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid para el fichaje del jugador español Javier Morcillo Rodrigálvarez, centrocampista de 20 años y que se incorpora a la disciplina franjiverde tras firmar un contrato hasta junio de 2030, "con opción de ampliar su vinculación una temporada más en función de objetivos".

Así lo explicó este jueves el club ilicitano en su página web. Nacido el 15 de marzo de 2006 en Barcelona, Javi Morcillo "se formó en la Academia Marcet antes de completar su crecimiento futbolístico en las categorías inferiores del CE Sabadell, donde destacó por su carácter competitivo y su madurez en el campo", según añadió la nota de prensa.

"Su progresión le permitió dar el salto al primer equipo a una edad muy temprana y convertirse en una pieza importante del conjunto arlequinado, contribuyendo al ascenso a Primera RFEF durante la temporada 2024-25", destacó la nota sobre un ascenso que "confirmó la proyección" de Morcillo y además "despertó el interés de varios clubes".

"El Atlético apostó por su incorporación en el verano de 2025 para reforzar el filial dirigido por Fernando Torres, donde ha completado una destacada temporada, continuando su crecimiento en un entorno de máxima exigencia y consolidándose como uno de los jóvenes centrocampistas con mayor proyección del fútbol español", apuntó el comunicado del Elche.

Ese texto lo describió como "un mediocentro que destaca por su intensidad, capacidad de recuperación y lectura táctica". "A ello suma personalidad con el balón, criterio en la distribución del juego y una notable capacidad para interpretar las diferentes fases del partido, cualidades que le permiten aportar equilibrio, dinamismo y solidez al centro del campo", apostilló la nota de prensa franjiverde.

"Con su incorporación, el Elche suma juventud, talento y un importante margen de crecimiento para reforzar la medular de cara a una temporada ilusionante en LaLiga EA Sports", concluyó el comunicado.