De Burgos Bengoetxea: "No hay derecho a lo que estamos pasando"

González Fuertes adelanta posibles medidas: "No vamos a seguir permitiendo lo que está pasando, el CTA va a hacer historia"

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El árbitro principal de la final de la Copa del Rey MAPFRE de este sábado en Sevilla entre FC Barcelona y Real Madrid, el vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea, ha asegurado este virnes que "no hay derecho" a vivir lo que están sufriendo los colegiados en España, en referencia a las críticas constantes y también al señalamiento que sufren desde medios de comunicación y, en concreto, en los vídeos de Real Madrid TV que protagonizaron la comparecencia.

"No hay derecho a lo que estamos pasando muchos compañeros y compañeras, no solo del fútbol profesional, también del fútbol base, porque afecta a nuestras familias. Que cada uno haga una reflexión de por dónde queremos ir, de lo que queremos del deporte y del fútbol", señaló en rueda de prensa desde La Cartuja de Sevilla, feudo de la final, al ser preguntado por esos vídeos del canal televisivo del club blanco.

Justo antes, el colegiado vasco se emocionó y lloró cuando explicó qué sucede en su familia. "Cuando un hijo tuyo va al colegio y le dicen que su padre es un 'ladrón' y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo para decirle que su padre es honrado, que se equivoca, como un deportista más. Es muy jodido, no se lo deseo a nadie. El día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje, que nos ha dado muchos valores", se sinceró.

Y eso que al principio de la comparecencia, en la primera de las varias alusiones a esos vídeos, intentó mostrarse más frío. "Me resulta indiferente los vídeos que hagan, normalmente son críticas dañinas contra el estamento, contra mí, contra cualquier compañero. Ellos verán lo que tienen que hacer. Yo me miro el ombligo y sé lo que tengo que hacer, poco más que añadir a esos vídeos que hacen", señaló.

Sobre qué siente al pitar esta final copera, cree que es "un partido más". "La preparación es muy emocional, a diferencia de un partido de Liga. Hay muchos jugadores técnicos y con mucha velocidad por lo que la colocación es muy difícil. Te marca lo que te puedes encontrar. Tiene todas las características para que sea un gran partido y a la vez que se den situaciones controvertidas para nosotros por el tipo de juego", reconoció.

"Vienes con la preocupación de hacerlo bien y no fallar a la gente, a todos tus compañeros y que las críticas sean las menores posibles. Siempre va a haber polémica y no sabemos por donde va a venir. Las cosas interpretables, habrá gente que diga que es una u otra cosa. Hay que centrarse en el partido, obviamente no vengo a sufrir a la final pero sí con la concentración de estar focalizado", añadió.

Preguntado por si es el VAR quien pita realmente, por las muchas intervenciones que realiza, lo negó. "No hemos perdido protagonismo, cometemos errores y por eso acudimos al VAR. Hay margen de mejora y tenemos que ajustar en ciertos momentos el criterio sancionador, pero en ningún momento me dejo tomar la decisión por mí desde el VAR. El árbitro es el último que toma la decisión en el campo. Si me llaman, yo decidiré si mantengo o no la decisión", argumentó.

Y explicó el típico gesto de llevarse la mano a la oreja y hacer una señal de espera con la otra: "El gesto que hacemos siempre se hace para que la gente que está en su casa o en el estadio sepa que se está chequeando. Todas las jugadas, pero el gesto es para que todos estuvieran tranquilos. La mano al oído es para chequear, pero no quiere decir que no esté tomando decisiones".

Por otro lado, De Burgos Bengoetxea reconoció que el arbitraje está pasando un ciclo de dos años "bastante complicado". "Pero, siendo sincero y habiendo cometido errores, el nivel actual no es nada malo. Tenemos recorrido de mejora y tenemos que seguir trabajando, pero los jugadores tienen que estar satisfechos", apuntó.

¿POSIBLE HUELGA DE LOS ÁRBITROS?

Junto a De Burgos Bengoetxea compareció quien será su asistente en el VAR, el asturiano Pablo González Fuertes, que se mostró muy crítico con la situación actual de los árbitros y anunció para los próximos días una noticia en referencia a una posible huelga, o acción destacada, desde el CTA que "hará historia".

"Hay más unión que nunca, posiblemente por las circunstancias que nos toca vivir a nuestro alrededor. Hace unas semanas tuvimos una reunión y estamos más unidos que nunca. Refrendamos esa unión con nuestro presidente, Luis Medina. No te quepa ninguna duda de que vamos a tener que empezar a tomar medidas mucho más serias de las que se están tomando", empezó.

"No vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. En pocas fechas tendréis noticias sobre lo que va a venir. Pero la plantilla del arbitraje español y el CTA va a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando", explicó el colegiado.

González Fuertes fue incluso más allá que De Burgos Bengoetxea al criticar esas amenazas que reciben y, también, en lamentar el contenido de los vídeos de la televisión blanca. "Creo que nos estamos equivocando en el camino, porque eso va a tener consecuencias, no sabemos quien y cómo se capta ese mensaje y va a llegar el día en el que tengamos problemas. ¿Quién se hará cargo de ese problema? Tenemos que intentar dar una solución a este ambiente de beligerancia que hay en el fútbol con el estamento arbitral", apuntó.

"Quería hablar sobre las consecuencias de esos vídeos, porque estamos viendo desde hace semanas como en redes sociales se insultan a los árbitros y como atacan a nuestro colectivo. Estamos viendo 'community manager' oficiales atacando a nuestro colectivo por un par de 'likes' más, y estamos viendo comunicados. El problema de esto es la consecuencia de que esto ocurra. Cuando algunos comunicadores o periodistas hablan incluso de robo, lo que conlleva es que el aficionado, esa frustración no la paga con nosotros sino que lo paga con el niño y la niña que coge un silbato y tiene que ir a pitar un infantil. La consecuencia es que después le ponen la diana a un compañero en la cabeza. Tenemos que volver a un fútbol muchísimo más sano y limpio", pidió.

Por último, habló de la posibilidad de ofrecer ruedas de prensa postpartido para explicar las decisiones arbitrales. "¿Qué se preguntaría? Todo lo que sea formativo o abrir al mundo del fútbol nuestro estamento; cien por cien. Pero si nos van a preguntar sobre una jugada 'x' en un momento dado y con la bufanda puesta, entonces generamos lo que se tiene que dejar de generar; una violencia que conllevan situaciones desagradables", valoró.