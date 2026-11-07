El Burgos sigue fuerte por arriba en LaLiga Hypermotion y el Albacete se recupera por abajo

Archivo - Jesús Vallejo, con el Albacete Balompié. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Burgos CF ha remontado (2-1) al Celta Fortuna durante la jornada 13 y ha alargado su estancia en los puestos altos de LaLiga Hypermotion, en un sábado donde el Real Oviedo ha vencido por 1-2 en su visita al Cádiz CF, el Albacete Balompié también ha ganado fuera de casa por 1-3 al CD Leganés y el Córdoba CF ha derrotado por 3-0 a la AD Ceuta.

En El Plantío, Álvaro Marín adelantó a los visitantes antes del primer cuarto de hora rematando de zurda una asistencia rasa de Aldrine Kibet tras esprintar por banda derecha. Sin embargo, Curro Sánchez hizo de cabeza el 1-1 en el 68' y Álex Forés culminó la remontada local en el 86', aprovechando el despiste de la defensa rival en un saque de banda.

Eso le costó la derrota al filial del Celta de Vigo, que acumula 13 puntos en la tabla, mientras que el conjunto burgalés alcanzó los 24 y achuchó entre los candidatos al ascenso. A ese tren quiere subirse el Oviedo, que llegó a 21 puntos gracias a su victoria en el JP Financial Estadio con goles de Estanis Pedrola (23') y de Ilyas Chaira (39').

Por su parte, el Cádiz se quedó con 10 puntos tras esta derrota y vio después cómo el Albacete (10 pts.) ganaba en su visita a Butarque, a un 'Lega' (12 pts.) en crisis; los goles de Antonio Pacheco, Álex Rubio e Higinio Marín abrieron una brecha en el marcador que el solitario tanto de Álvaro Morata ya no aplacó, fallando él mismo un penalti posterior.

Por último, el colista Ceuta (5 pts.) encajó en el Nuevo Arcángel otra derrota liguera; un autogol de Anuar Mohamed en el minuto 23 y un tanto casi seguido de Diego Percan allanaron el camino de la victoria a un Córdoba que redondeó su tarde-noche con una segunda diana de Percan y se asentó con 19 puntos en la zona media de la tabla clasificatoria.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 13 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Sábado.

Burgos - Celta Fortuna 2-1.

Cádiz - Oviedo 1-2.

Córdoba - Ceuta 3-0.

Leganés - Albacete 1-3.

-Domingo 8.

Girona - Almería 16:15 horas.

Las Palmas - Eldense 18:30.

Sporting de Gijón - Valladolid 18:30.

-Lunes 9.

Sabadell - Real Sociedad B 20:30.

-Aplazados.

Castellón - Eibar.

Granada - Tenerife.

Andorra - Mallorca.