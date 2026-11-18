CA Osasuna vs Málaga CF: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CA Osasuna y el Málaga CF se enfrentan en el Estadio El Sadar en un partido correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports. El conjunto navarro trata de hacer valer su fortaleza como local tras sumar un punto frente al Athletic Club (1-1) en la duodécima fecha, mientras que el cuadro malaguista busca puntuar en Pamplona para mantener su regularidad lejos de La Rosaleda.

POSIBLES ALINEACIONES

CA Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Diego Rico; Torró, Moncayola, Moi Gómez; Rubén García, Budimir y Raúl Moro.

Málaga CF: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Recio, Calero, Salinas; Dotor, Pablo Martínez; Larrubia, Dani Lorenzo, Chupe; Niño.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER

El choque se disputará este domingo, 22 de noviembre, desde las 18:30 horas (hora peninsular) en el Estadio El Sadar (Pamplona). El partido entre CA Osasuna y Málaga CF se emitirá en directo en España a través de DAZN, y contará con seguimiento minuto a minuto en la web de Europa Press.