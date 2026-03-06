Cabify, nuevo patrocinador del Atlético de Madrid

Oscar Mayo, director general de Ingresos y Operaciones del Club Atlético de Madrid, y Alberto González, director general de Cabify España, posan con una camiseta para anunciar el patrocinio de la plataforma de mobilidad del club colchonero. - CABIFY

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cabify y el Atlético de Madrid han anunciado este viernes un acuerdo de patrocinio y colaboración por el cual la plataforma de movilidad se ha convertido en patrocinador oficial del club colchonero y tendrá visibilidad destacada en los soportes del Riyadh Air Metropolitano a partir de esta semana, según informa la compañía española en un comunicado.

Esta alianza pretende reforzar el compromiso de Cabify con Madrid y supone la "unión de dos grandes embajadores" de la capital de Españaa nivel nacional e internacional. Así se ha puesto de manifiesto durante la visita de Alberto González, director general de Cabify España, al estadio Metropolitano acompañado por Oscar Mayo, director general de Ingresos y Operaciones del Club Atlético de Madrid.

Ambos han resaltado la importancia de que una compañía madrileña se vuelque con un club de la ciudad y han reivindicado su estrecha relación con Madrid y la importancia del apoyo local. El patrocinio abarca tanto al primer equipo masculino como al primer equipo femenino, con visibilidad de la marca Cabify en los soportes publicitarios del Riyadh Air Metropolitano durante los partidos de LaLiga EA Sports.

Igualmente la colaboración se extiende también a los nuevos proyectos de crecimiento del club, otorgando a Cabify presencia en la futura Ciudad del Deporte o eventos oficiales como 'Madrid On Ice'.

Además, se busca mejorar la experiencia de la afición en su traslado al Metropolitano, y por ello gracias a esta colaboración, los aficionados, socios, peñistas e integrantes del Club podrán disfrutar de descuentos de movilidad, promociones, sorteos y acciones especiales que se desarrollarán durante los partidos.

El acuerdo cuenta también con una dimensión internacional, permitiendo a Cabify activar su marca en mercados clave de Latinoamérica, incluyendo aquellos en los que la compañía está presente como Argentina, Chile, Colombia o Perú, entre otros.

"Como compañía que nació y creció en las calles de Madrid, para nosotros este acuerdo con el Atlético de Madrid es mucho más que un patrocinio deportivo; es la unión natural de dos entidades que comparten un ADN profundamente castizo", comentó Alberto González, director general de Cabify España.

Este patrocinio se integra bajo el marco de la campaña 'Meidin Madrid', la apuesta de Cabify para reivindicar su origen castizo. En un sector dominado por plataformas extranjeras, Cabify quiere destacar en esta campaña que su tecnología nace, se diseña y se gestiona íntegramente en Madrid, donde se encuentra su sede fiscal y su centro de decisiones.

"Al unir fuerzas, ambas entidades demuestran que el sentimiento de pertenencia local es el mejor motor para mejorar la vida de las ciudades, estar cerca de las personas y aportar valor", concluye la nota.