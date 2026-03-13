El Cádiz rompe su mala racha y prolonga la del Mirandés

Archivo - Iza Carcelén, en un partido con el Cádiz CF. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cádiz CF ha ganado este viernes por 0-2 en su visita al CD Mirandés para el comienzo de la jornada 30 en LaLiga Hypermotion, un resultado que ha roto la mala racha del equipo andaluz, el cual llevaba sin vencer desde el pasado 9 de enero, y a la vez ha prolongado el bache de los 'jabatos'.

En el Estadio de Anduva, los visitantes inauguraron el marcador nada más cumplirse el minuto 6 con una internada de Sergio Ortuño por la banda derecha, desde donde centró duro y raso para que su compañero Brian Ocampo marcase un derechazo que tropezó en un adversario y cambió de rumbo.

Poco después, Yussi Diarra recibió de Iker Recio un pase en largo, con efecto tras un bote en el césped, e hizo el 0-2 con un zurdazo cruzado en primera instancia y a bote pronto, que batió al portero de un Mirandés sin pólvora. No en vano, Siren Diao falló una gran ocasión en el 13' y luego tuvo Álvaro García Pascual dos remates para ampliar la ventaja gaditana.

Pero no atinó y siguió todo igual hasta el descanso, del que volvieron mejor los locales tras haber hecho tres sustituciones. Unax del Cura mandó un cabezazo por encima del larguero y Salim El Jebari en el 75' realizó un centro-chut por abajo que el guardameta del Cádiz paró en la línea de gol.

En la recta final del partido, su homólogo Juan Palomares evitó el 0-3 parando un remate raso de Joaquín González tras un contraataque. Pese al empuje del Mirandés en el largo tiempo añadido, zurdazo incluido de Del Cura al travesaño, el marcador no se movió. Esa victoria situó al conjunto gaditano con 38 puntos, mientras que los 'jabatos' son colistas con 24.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 30 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Mirandés - Cádiz 0-2.

-Sábado 14.

Cultural Leonesa - Racing de Santander 16.15 horas.

Valladolid - Leganés 18.30.

Zaragoza - Almería 18.30.

Ceuta - Deportivo de La Coruña 21.00.

-Domingo 15.

Córdoba - Real Sociedad B 14.00.

Granada - Andorra 16.15.

Eibar - Burgos 18.30.

Málaga - Huesca 18.30.

Sporting de Gijón - Castellón 21.00.

-Lunes 16.

Albacete - Las Palmas 20.30.