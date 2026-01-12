La CAF abre una investigación por los incidentes ocurridos en el Caremún-Marruecos y Argelia-Nigeria. - CAF

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La CAF ha anunciado este lunes que ha recopilado informes de los partidos de los cuartos de final de la Copa África entre Camerún y Marruecos y Argelia y Nigeria, y ha evidenciado "un comportamiento potencialmente inaceptable" de algunos jugadores y personal técnico y ha abierto una investigación sobre incidentes ocurridos.

La CAF ha remitido al Consejo Disciplinario para que investigue y pida que se adopten las medidas adecuadas, si las personas identificadas fueran declaradas culpables de alguna infracción. Además, la CAF también está revisando las imágenes de un incidente que involucró a miembros de los medios de comunicación que supuestamente se comportaron mal en el área de la zona mixta.

Por otro lado, la CAF ha condenado "enérgicamente cualquier comportamiento inapropiado durante los partidos", especialmente aquellos dirigidos contra el equipo arbitral o los organizadores del partido. "Se tomarán las medidas pertinentes contra cualquier persona cuyo comportamiento no sea conforme con la conducta profesional en los eventos de la CAF", cierra el comunicado.